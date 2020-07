Traktor se prevrnuo na njega i ubio ga: Našla ga je supruga

<p>Porečka je policija jučer oko 19.20 sati zaprimila dojavu o prevrtanju traktora u naselju Kurjavići kraj Višnjana. </p><p>Na mjesto događaja odmah je upućena Hitna medicinska pomoć te vatrogasci, no nažalost za vozača nije bilo spasa. Dolaskom na mjesto događaja ispod prevrnutog traktora pronađen je mrtav 77-godišnji muškarac. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a tijelo preminulog muškarca je po nalogu nadležnog državnog odvjetnika prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Pula radi obavljanja obdukcije.</p><p>Kako neslužbeno doznajemo muškarac je oko 16 sati otišao obrađivati svoju njivu, no kako se nije vratio do 18 sati kada je i rekao da će doći doma, njegova zabrinuta supruga otišla ga potražiti. Nažalost pronašla ga ispod traktora s kojim je orao. </p>