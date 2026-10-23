Tramvaj na Črnomercu pomeo Golfa: 'Jedva smo krenuli s okretišta i odmah sudar...'

VIDEO: ODLIJEPILI NA HIT

Pogledajte ludnicu u svlačionici Hajduka! 'Oni su j...ni davež, to je bio rat, a vi ste si držali leđa' THUN - HAJDUK 0-1 Dante Stipica doslovno se razbacao u svlačionici nakon druge pobjede u Konferencijskoj ligi na pjesmu "Freed from Desire", a trener Gonzalo Garcia poručio: "Najviše smo patili, ali mi je ovo i najdraža pobjeda. Došli smo na težak teren protiv protivnika koji je je...i davež. Sad sam ponosniji nego protiv Ajaxa. Ovo je bio rat i vi ste si držali leđa."

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