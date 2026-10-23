Tramvaj na Črnomercu pomeo Golfa: 'Jedva smo krenuli s okretišta i odmah sudar...'

NEMA ČEGA NEMA
VIDEO U šibenskoj ribarnici za brancin ćete izdvojiti 30, za hobotnice 20, a za ciple 10 eura
Pogledajte kako izgleda užurbano jutro u šibenskoj ribarnici. Mnogi Šibenčani odlučili su u petak pripremati morske delicije, a ponuda ih sigurno nije razočarala
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Ponuda ribe na šibenskoj ribarnici
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Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL
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Appleov prvi preklopni iPhone stigao: Kupci čekali od 6 ujutro!
Kupci su u petak, 23. listopada, stajali u redu pred najvećom Appleovom trgovinom u Aziji, u Šangaju, kako bi preuzeli iPhone Duo, prvi preklopni telefon te tvrtke. Zdravstveni djelatnik Liu Wu stigao je već nakon šest ujutro, željan isprobati uređaj nakon razočaranja Androidovim modelima. Analitičari prate može li Apple preobraziti tržište preklopnih mobitela kao što je nekad promijenio tržište pametnih telefona. U Kini, Francuskoj, Hong Kongu, Indiji i Japanu uređaj su mogli preuzeti samo kupci s internetskom narudžbom. Na drugim tržištima dostupnost ovisi o zemlji, a zalihe su ograničene, navodi Reuters.
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iPhone Duo u Kini
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Video: 24sata/Reuters
IMA I MRTVIH
VIDEO Prve snimke strahote u Tibetu: Potres magnitude 7 po Richteru razorio je dio zemlje
Snažan potres magnitude 7 pogodio je u četvrtak navečer sjeverni dio kineske regije Tibet. Prema prvim izvješćima, poginulo je najmanje 16 osoba, a uništene su stotine domova. Spasilačke ekipe već su na terenu i pokušavaju doći do preživjelih pod ruševinama.
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Potres u Kini
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Video: 24sata/Reuters
VIDEO: ODLIJEPILI NA HIT
Pogledajte ludnicu u svlačionici Hajduka! 'Oni su j...ni davež, to je bio rat, a vi ste si držali leđa'
THUN - HAJDUK 0-1 Dante Stipica doslovno se razbacao u svlačionici nakon druge pobjede u Konferencijskoj ligi na pjesmu "Freed from Desire", a trener Gonzalo Garcia poručio: "Najviše smo patili, ali mi je ovo i najdraža pobjeda. Došli smo na težak teren protiv protivnika koji je je...i davež. Sad sam ponosniji nego protiv Ajaxa. Ovo je bio rat i vi ste si držali leđa."
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Thun - Hajduk 0-1
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Video: HNK Hajduk
TRG SLAVIJA
VIDEO Vučić u problemu. Tisuće ljudi okupile su se u Beogradu pred izbore u nedjelju
'Studentska lista - Studenti pobeđuju' organizirala je na Trgu Slavija u Beogradu posljednji predizborni skup uoči izvanrednih parlamentarnih izbora u nedjelju, 25. listopada. Prema Slaviji se organizirano krenulo u šest kolona iz različitih dijelova grada. Skupu pod nazivom „Pobjeda te zove” na Slaviji prethodili su višednevni studentski marševi iz cijele zemlje, s istoka, zapada i sjevera Srbije, a sinoć im je ispred Rektorata u Beogradu priređen veliki doček.
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Tisuće na ulicama Beograda
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Video: 24sata/Reuters