U podne je prosvjed zbog smrti Matijanića. ZET objavio da neki tramvaji neće voziti istom rutom

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Od 12.45 do 14.30 tramvaji neće voziti Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkog, zatim Zrinjevcem, Frankopanskom i Savskom do Vodnikove ulice

Prosvjed pod nazivom “Oprostite što smetam, ne mogu disati" organizira Hrvatsko novinarsko društvo (HND,) koje šest mjeseci nakon smrti novinara Vladimira Matijanića poručuje da ustraje na istrazi o propustima u njegovom liječenju te smjeni ministra zdravstva Vilija Beroša (12 sati, Novinarski dom, Perkovčeva 2). Foto: Petar Glebov/Borna Filic/Pixsell Zbog održavanja prosvjeda Hrvatskog novinarskog društva, u nedjelju 5. veljače, od 12.45 do 14.30 sati bit će obustavljen tramvajski promet Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkog, zatim Zrinjevcem, Frankopanskom i Savskom do Vodnikove ulice te će tramvajske linije prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera: Najčitaniji članci