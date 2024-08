Tramvajska pruga, tri trake u svakom smjeru... U rujnu kreću radovi na Sarajevskoj u Zagrebu

Tijekom rujna bi trebali radovi na Sarajevskoj cesti koje stanovnici Novog Zagreba čekaju desetljećima nakon što su napokon riješene sve pravne prepreke i procedure, piše Večernji list.

Rekonstrukcija Sarajevske pružat će se od rotora u Zapruđu sve do Ranžirnog kolodvora, gdje će se spojiti na A3 i zagrebačku obilaznicu i tvoriti novi veliki ulaz u Zagreb. Proširena Sarajevska tako će dobiti tri traka us vakom smjeru i zeleni pojas s dva kolosijeka tramvajskih tračnica.

Pješačke i biciklističke staze bit će na svakoj strani i avenija će biti široka i 40 metara na dijelovima. Na mjestima će postaviti bukobrane. Rok za izvođenje radova bit će 12 mjeseci, ako krenu na vrijeme.

Na produženoj Sarajevskoj trebao bi voziti tramvaj na liniji 8, koja će ići do Dugava.

A kad će se Sarajevska spojiti na obilaznicu, to je još upitno, jer taj posao rade Hrvatske autoceste, a natječaj je opet produljen do 2. listopada do kad se prikupljaju ponude za izvođača. I ti bi radovi trebali trajati oko tri godine.

U Heinzelovoj bi također trebali krenuti radovi na produljenju tramvajske pruge, a obave li se svi postupci izbora izvođača radova i stručnog nadzora, radovi bi mogli krenuti krajem ove ili početkom 2025. godine.