Traže dvojicu zbog tučnjave: 'Udarali su me dok sam bio na podu, slomili su mi čeljust...'

I dalje se oporavljam od incidenta, a prošlo je mjesec dana, ispričao nam je Zagrepčanin (25) koji tvrdi da su ga 22. listopada ove godine pretukli u centru Zagreba, točnije u jednom noćnom klubu u Draškovićevoj ulici.

Do tučnjave je došlo oko 4.30 sati, a policija je nedavno objavila kako već mjesec dana traga za nepoznatim počiniteljima koji su sudjelovali u tučnjavi i nanijeli mladiću teške tjelesne ozljede. Zbog toga su objavili i fotografije dvojice muškaraca za kojima se traga, a za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o kaznenim djelima. Pretučeni mladić, koji nam se javio, kaže kako je te večeri bio s prijateljima u provodu.

- Trebala je to biti normalna večer, jedan od prijatelja dobio je novi posao, pa smo išli to proslaviti. Oko 4 sata ujutro pola društva je već otišlo doma, mi smo ostali za jednim stolom gdje smo bili s hostesama kluba, svi smo se upoznali, zvali su nas da popijemo piće, došli smo dva prijatelja i ja i samo smo pričali. Nije bilo niti plesanja, niti nekakvog kontakta između nas da bi netko to mogao shvatiti na ne znam koji način - govori.

Dvadesetak minuta kasnije, tvrdi, došlo je do incidenta.

Foto: PU zagrebačka

- Jedan muškarac me zakačio ramenom kad je prolazio kraj mene i to dosta jakom silinom, na to ja nisam niti reagirao niti išta. On je potom došao do mene i bio je agresivan, vrijeđao me i govorio mi ''što ti misliš tko si ti'. Na to sam mu rekao da nema baš mjesta, bilo nas je sedmero za stolom, nisam ga vidio, i onda me on udario šakom dva ili tri puta u glavu. Krenuo sam se braniti, to je trajalo oko 20-ak sekundi, onda je došao redar koji je skočio na mene, te me srušio na pod, primio me za noge, i u tom trenutku je dolazio i treći muškarac koji me udario nogom u glavu dok sam ja bio na podu - prepričava nam 25-godišnjak koji dodaje da nitko na to nije reagirao.

- Vukli su me po podu sve do izlaza gdje sam se ja digao, bio sam cijeli krvav. Izašao sam iz kluba i otišao u bolnicu, te su mi tamo rekli da imam obostrani prijelom čeljusti. Nakon operacije, kada sam došao doma, pokrenuo sam postupak na policiji - ističe.

Kaže i kako je u taj klub izašao radi zabave i nikako nije mogao očekivati da će mu se nešto tako dogoditi. Ističe i kako se još uvijek oporavlja.

- U zadnjih mjesec dana ne jedem normalno, ja sam na kašastoj hrani jer ne smijem grist. Imam četiri pločice u ustima - zaključuje pretučeni mladić. Zagrebačka policija je prilikom objave fotografija osoba za koje se sumnja da imaju saznanja o ovome događaju pozvala sve da ih se obavijesti ako netko ima korisne informacije o tim muškarcima. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese zagrebacka@policija.hr.