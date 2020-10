Traže ih već dva dana: Nastavlja se potraga za Karlovčanima

<p>Unatoč nepovoljnih vremenskih prilika spasioci HGSS-a Stanice Karlovac nastavljaju s potragom za dvojicom Karlovčana nestalih u rijeci Korani u subotu oko 11,15 sati nakon prevrtanja iz čamca na slapu kod Turna.</p><p>Podsjetimo, u čamcu su se nalazila trojica muškaraca koji su se kretali uzvodno u namjeri da prijeđu slap, no na slapu je došlo do prevrtanja. Jedan muškarac je uspio isplivati na obalu dok su druga dvojica nestala u nabujaloj Korani. Odmah je pokrenuta potražna akcija za nestalim muškarcima, no oni još nisu pronađeni.</p><p>Tijekom dva dana potrage spasioci su pretražili Koranu nizvodno od slapa do Brođana gdje su u rijeci Kupi četiri i pola sata nakon prevrtanja pronašli čamac unesrećenih. I tijekom nedjelje su s tri čamca, sedam spasioca i tri vatrogasca JVP Karlovac pretraživali riječni tok u dužini od 23 kilometara, ali nažalost bez rezultata. Iako je vodostaj rijeka u padu, protok vode je i dalje na određenim mjestima bio vrlo snažan, a vidljivost iznimno niska.</p><p>Do ponedjeljka se vodostaj Korane spustio za još više od metra, te će spasioci i vatrogasci tijekom dana ponovno pretraživati isto to područje. Kako se u narednim danima očekuje daljnji pad vodostaja rijeka, a samim time i poboljšanje vidljivosti potraga će se, ukoliko bude potrebe, nastaviti i u narednim danima.</p>