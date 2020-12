Traže nas da cinkamo susjede. Iako oni nisu cinkali kriminalce, zločince, obiteljske nasilnike...

<p>Predsjednik Republike posegnuo je za najtežim kvalifikacijama. Nazvao je Žarka Puhovskog "drukerom" i "ništarijom" zbog toga što je svjedočio na suđenju hrvatskim "proljećarima" 1972. godine i zato što je samoinicijativno otišao u Haag gdje se "udružio s tužiteljstvom kako bi Hrvatskoj natovarili najveću moguću bijedu".</p><p>Poruka Zorana Milanovića bila je jasna: "Ostaješ kući, praviš se lud, ne sudjeluješ, ne kolaboriraš". Jer, suradnja s tužiteljima i vlastima je "kolaboracija". </p><p>Pa makar se radilo o ratnim zločinima i makar bi tvoje svjedočenje, kako je izjavio odvjetnik Žarka Puhovskog, okrivljenike oslobodilo krivnje. Ali bolje je "praviti se lud". Biti "domobran".</p><p>Može li se danas ta poruka primijeniti na poziv ministra Vilija Beroša da "svi koji žele dobro hrvatskim građanima prijave okupljanja", a sve u cilju "spriječavanja širenja koronavirusa"?</p><p>Treba li biti "druker" ili se naprosti treba "praviti lud" i "ne kolaborirati" s policijom?</p><h2>Drukeri u susjedstvu</h2><p>Jer, ako se svjedoke i suradnike tužiteljstva naziva "drukerima i ništarijama", kako bi se nazivalo one koji bi surađivali s policijom i cinkali susjede koji imaju zabavu?</p><p>Još zanimljivije, poziv na prijavljivanje kućnih zabava šalje član stranke čiji su istaknuti dužnosnici, članovi, ministri šutjeli - i još uvijek šute - na korupciju, kriminal, krađu, prevaru, nepotizam, na pljačkanje državne imovine, na varanje institucija i građana. </p><p>Ministri su šutjeli na intervencije, na pritiske, na nuđenje mita. Nisu htjeli biti drukeri. Još manje ništarije. Premda su morali znati da bi svojim prijavama činili uslugu hrvatskim građanima i "spriječavali širenje korupcije i kriminala".</p><h2>Šutnja je zlato</h2><p>U HDZ-ovoj kulturi omerte šutnja je oduvijek bila zlato. Šutnja na suđenju, šutnja kad nosiš torbu punu ukradenih milijuna, šutnja pred istražiteljima, šutnja kod skrivanja bjegunaca od policije i suda, šutnja o tome gdje su se i uz čiju pomoć skrivali ti bjegunci...</p><p>Najveća zvijezda hrvatskog nogometa, Luka Modrić, poštivao je pravila omerte kad je došao na suđenje Zdravku Mamiću. Njegov kolega Dejan Lovren također. </p><p>Šute i suradnici Milana Bandića koji već desetljećima upravo na bazi zakona šutnje pretvara Zagreb u leglo kriminala i korupcije.</p><p>Šuti se i na obiteljsko nasilje. Jedan saborski zastupnik požalio se ovih dana zbog vlastite traume dok je bio prisiljen slušati obiteljsko nasilje u domu svojih susjeda. Nije zvao policiju. Nije htio biti druker. </p><h2>Drukerica iz banke</h2><p>I nije li Ankica Lepej, bankovna službenica koja je u interesu javnosti otkrila tajni bankovni račun Franje Tuđmana, ostala bez posla, žigosana i obilježena kao "drukerica"? Dok su Tuđmanu digli spomenik.</p><p>A napada se i izlaže kritici medicinsko osoblje koje upozorava na katastrofalno stanje u Covid bolnicama. </p><p>No zato sada HDZ-ov ministar računa na to da obični građani prijavljuju susjede zbog korona zabava.</p><h2>Ministri u klubu</h2><p>Ipak, je li Berošev kolega Tomislav Ćorić prijavio ilegalno okupljanje u Klubu Dragana Kovačevića u Slovenskoj, tijekom prvog "lockdowna"? Znamo da to Milanović ne bi učinio, jer nije on "druker i ništarija", ali HDZ-ov ministar bi to trebao učiniti. Ako "želi dobro hrvatskim građanima".</p><p>Vili Beroš, dakle, očekuje od građana suradnju i solidarnost, svaljujući na njihovu grbaču odgovornost u borbi protiv korone. Oni su ti koji moraju voditi računa o javnom dobru. Ministri, predsjednik države i ostali velikani mogu se slobodno okupljati u privatnom klubu tijekom karantene. Da počiste ostatke.</p><h2>"Pravi se lud"</h2><p>Beroš može na naslovnicama davati rukoljube pjevačkim divama koje su bile u kontaktu sa zaraženim osobama, premijer ih može tapšati po ramenima, državni vrh može pozirati u vukovarskim kolonama. </p><p>Berošev apel imao bi smisla u nekoj drugoj državi, gdje se s predsjedničke razine ne govori o "drukerima, cinkerima i ništarijama", gdje ne dominira omerta, gdje se ne ubijaju svjedoci ratnih zločina, gdje se varanje i laganje ne smatraju vrlinom.</p><p>Ali ako vladajući ne cinkaju svoje stranačke prijatelje, zašto bi građani cinkali svoje susjede?</p><p>Lakše je "ostati kući, praviti se lud, ne sudjelovati, ne kolaborirati". Naročito s vlastima koje nas uče drugačije i ponašaju se drugačije. Jer prije svega žele dobro sebi, a ne građanima. </p>