Traži ih policija: Zbog seksa na plaži u Pattayi prijeti im zatvor

Nakon lude zabave u Pattayi u Tajlandu par se u srijedu ujutro nastavio zabavljati na plaži. Oko osam sati popeli su se na odvodnu cijev koja vodi u more i počeli se seksati.

Nisu im smetalo što ih je jedan spasilac snimio niti što ih promatraju ostalih nekoliko znatiželjnika koji su se tako rano našli na plaži. Prestali su tek nakon što su im to zapovjedili neki prolaznici. Sišli su s cijevi i otišli. Policija je reagirala.

Tourists face jail after having #sex on Dongtan Beach - Jomtien -Thailand at 8am. Changing the image of #Pattaya #Thailand to become a family friendly vacation destination with high quality tourists pic.twitter.com/pU9RbpjxHy