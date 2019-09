Traži vlasnika novca: 'Zovu me prevaranti, sve je kod policije...'

Ma nema šanse da bih ja zadržao taj novac, nisam tako odgojen. U Vodicama me svi znaju, sportaš sam i vatrogasac i samo želim da se novac vrati vlasniku, rekao nam je Tomislav Ivas Mede.

On je u četvrtak, dok je išao u kupovinu, na jednom bankomatu u Vodicama pronašao novac kojeg je netko zaboravio uzeti. Svjestan je situacije u kojoj se građani nalaze, da imaju male plaće i teške živote pa se obratio portalu Infovodice i policiji.

- Imao sam najbolju namjeru pronaći vlasnika. Umjesto toga cijelo me vrijeme zivkaju prevaranti - ljut je Tomislav.

Ljudi ga na razne načine pokušavaju uvjeriti da je to upravo njegova gotovina, nude mu razne postotke te da to zajedno potroše.

- Zovu me razni ljudi, no čim ih krenem ispitivati, oni lažu. Ne znaju osnovne informacije otkud je novac, kad su ga probali dići i gdje. Uostalom, ja sam to predao policiji koja će odraditi svoj posao - iskren je Tomislav.

Iz PU šibensko-kninske rekli su nam kako i dalje traže vlasnika koji im se može javiti u policijsku postaju Vodice.

Tema: Hrvatska