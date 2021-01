Nepoznata žena u utorak, 19. siječnja okrala je 72-godišnjakinju u Ivancu. Ona je došla do kuće oštećene s malim djetetom te od nje zatražila novac kako bi joj iz kuće istjerala vraga. Vlasnica joj je dala nekoliko stotina kuna i kad je otišla po namirnice koje bi joj još dala, žena joj je iz novčanika otuđila više od tisuću kuna.



No, nakon nekoliko dana vratila s nepoznatim muškarcem. Oni su tražili iznos od 5000 kuna radi istjerivanja vraga iz kuće. Starica je pristala te s njima otišla u grad, kako bi na bankomatu podigla traženi iznos, no isto nije uspjelo zbog problema s bankovnom karticom. Policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela.