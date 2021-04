U ponedjeljak, Vlado Horvatiček (65) iz Veliškovaca krenuo je na pecanje. Otišao je u trgovinu, spakovao se i otišao biciklom nekoliko kilometara od kuće na Dravu pecati. Čim su došli ljepši dani, Vlado vrijeme provodi pecajući, a to radi cijeloga života, rekla nam je njegova supruga Ružica s kojom je u braku 40 godina.

U ponedjeljak samo nekoliko sati nakon što je Vlado otišao od kuće, nazvao je suprugu kako bi ju obavijestio da mu ide dobro s ribolovom, a kada je počeo padati mrak Ružica je nazvala njega kako bi vidjela kada će doći kući.

- Oko devet sati navečer sam ga nazvala i rekao mi je da će doći za pola sata - govori Ružica koja se nije zabrinula kada se Vlado nije pojavio kući jer se i prije znalo događati i otišla je spavati.

Ujutro ga Ružica ponovno zvala, ali više ga nije mogla dobiti. Nije bio dostupan.

- Razmišljala sam o tome kako se uvijek vrati. Bio je utorak popodne kada sam razmišljala što ću. Onda sam zvala sve prijatelje po selu da vidim zna li netko gdje je Vlado. Možda sjedi s nekim i pije - rekla je Ružica kojoj nitko nije znao ništa reći konkretno pa je zabrinuta nazvala policiju.

Oni su nazvali Ribičko društvo u Gatu te zajedno za HGSS-om, Interventnom jedinicom policije Osijek, mještanima Gata i Veliškovaca krenuli krenuli u potragu za nestalim ribičem.

- Taj dan su ga tražili do 2 ujutro, ali bezuspješno. U srijedu mi se javio u jutarnjim satima, a potraga se nastavila - prisjeća se Ružica te nadodaje kako njezin suprug nije znao gdje se nalazi kada ju je nazvao, bio je dezorijentiran, govorio joj je da je u Mađarskoj.

Ružica je zatim o pozivu obavijestila policiju te je navela mjesto na kojemu se on možda nalazi, ali ni tamo nisu pronašli Vladu. Pokušali su ga ponovno kontaktirati, ali i dalje je bio nedostupan.

- Svi su nastavili za potragom te su prvo pronašli robu, a zatim i Vladu- priča nam Ružica.

Pronašli su ga na obali Drave, na dijelu poznatom kao Solnice, u neposrednoj blizini Gata, kilometar od tzv. stare kompe. Do pojasa je bio u vodi.

- On se držao za obalu, da su malo zakasnili strah me i pomisliti u kakvom stanju bi ga pronašli. On je vjerojatno pao, ali ne vjerujem da je dva dana bio u vodi. Možda se spotaknuo i tako završio u Dravi. Možemo samo nagađati- objašnjava Vladina supruga.

Vlado se trenutno nalazi u bolnici na intenzivnoj njezi zbog pothlađenosti, a supruga kaže kako on ima i problema s venama unazad dvije, tri godine. Znale su ga boljeti i noge te mu je ponekad bilo teško raditi.

- Rekli su mi da je stabilan, da zna kako se zove i da će sve biti dobro- ispričala nam je ova supruga koja je Vladu opisala kao veselog muža.

I kćer Ana i unuci bili su jako zabrinuti za njihovog Vladu, a kada su čuli da je dobro, svi su bili sretni. Ružica se ovim putem želi zahvaliti svima koju su sudjelovali u potrazi njezinog supruga.