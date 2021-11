Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je na konferenciji za novinare kako je afera i uhićenje Gabrijele Žalac, članice Predsjedništva HDZ-a i bivše ministrice regionalnog razvoja i fondova EU, otvorila brojna pitanja funkcioniranja institucija.

Jedno je od pitanja, rekao je, i funkcioniranje DORH-a i što se to točno dogodilo da je Ured europskog javnog tužitelja morao uskočiti i rješavati predmet "za koji je naš DORH znao godinama". Drugo pitanje koje bi za Hrvatsku moglo imati dalekosežnije posljedice, ustvrdio je, utjecaj je politike na financiranje i povlačenje sredstava iz EU.

Grbin je istaknuo kako iz današnjeg priopćenja Ureda europskog javnog tužitelja jasno proizlazi da je ministrica, politički imenovana osoba, zahtijevala i putem ravnatelja SAFU-a utjecala na stajališta koje će ta agencija dati, što otvara pitanje kako funkcionira financiranje iz europskih fondova i u drugim predmetima.

"Znamo da je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti plus sedmogodišnje financijsko razdoblje EU za Hrvatsku osiguran veliki novac, iznos koji prelazi 20 milijardi eura. Međutim, taj novac nije poklon i ne dolazi sam po sebi i da bi Hrvatska taj novac dobila, mora pripremiti projekte i osigurati njihovo provođenje, a u tome SAFU ima ključnu ulogu", poručio je.

SAFU-om se upravlja na temelju političkih pritisaka

Čelnik SDP-a kazao je i kako se danas vidi da se Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) ne upravlja na stručnim osnovama, neovisno i principijelno, nego na temelju političkih pritisaka i naputaka koje daje ministar, u ovom slučaju Žalac.

"Potpuno je legitimno postaviti pitanje ima li još takvih slučajeva koje je prvo na svjetlo dana iznio Telegram, a zatim Ured europskog tužitelja. Znamo da gdje ima dima, ima i vatre i potrebno je dodatno istražiti je li to bila ustaljena praksa i je li se to događalo u drugim slučajevima", ustvrdio je Grbin.

Naglasio je kako je upravo sad trenutak u kojem je nužno osnovati istražno povjerenstvo koje će istražiti i dati odgovore na ta pitanja. "Zbog toga danas krećemo s inicijativom za osnivanje tog istražnog povjerenstva, a sljedeći tjedan ćemo razgovarati i s drugim oporbenim klubovima", najavio je.

Zapitao se bi li se ovaj predmet priveo barem do ove faze postupka da nije ustrojen Ured europskog javnog tužitelja, pa smatra kako je legitimno postaviti pitanje odgovornosti čelnih osoba DORH-a, glavne državne odvjetnice i drugih nadležnih za rad Uskoka.

Grbin je iznio i informaciju da je Tamara Laptoš, kada je napuštala funkciju zamjenice ravnatelja Uskoka, u Ured europskog javnog tužitelja morala ovaj predmet ponijeti sa sobom, jer su postojali pritisci da se taj predmet u Uskoku zatvori.

"Ako je to točno, onda se se Hrvatska nalazi možda i pred najvećim pravosudnim skandalom u više od zadnjih deset godina jer pokazuje da se pravosuđe mora temeljito rasformirati ako se u ladicu gura predmet vezan uz članicu Predsjedništva HDZ-a", kazao je i pozvao novinare da to istraže.

Premijer je sve znao, uhićenje Petrica za njega veći problem od Žalac

Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka ocijenila je kako je uhićenje ravnatelja SAFU-a Tomislava Petrica za premijera Andreja Plenkovića veći problem od uhićenja Gabrijele Žalac.

Tako smatra zato što je Petric reizabran 2020., što je politički postavljen kao član HDZ-a, mada je na čelu institucije koja bi trebala biti ne samo neovisna, nego u potpunosti autonomna od donositelja odluka na političkoj razini jer upravlja sredstvima EU.

"Kroz ovo istražno povjerenstvo želimo ispitati ne samo je li bilo političkog utjecaja od strane Petrica na dodjelu sredstava iz europskih fondova i dodjelu ugovora putem natječaja javne nabave, nego i je li sve to premijer Andrej Plenković znao", rekla je Benčić.

Naglasila je kako je premijer to morao znati jer je cijelo to vrijeme slučaj Žalac bio otvoren od 2018. i znao je da je SAFU to "blagoslovio jer je ugovor od 13 milijuna kuna dobila tvrtka koja nema nijednog zaposlenog i koja nikada prije nije obavila nikakav sličan posao".

I to nakon što je bivša ministrica, dodala je, bez javne nabave pokušala dodijeliti ugovor svom prijatelju, vlasniku druge tvrtke, koja je isto među ove četiri uhićene osobe.

"Smatramo da je premijer sve to znao, a zadržao je tu osobu na čelu SAFU-a. Zato mislimo da treba ispitati odgovornost svih uključenih, onih koji su znali, ali i onih koji su po svojoj funkciji morali znati što se događa", istaknula je Benčić.