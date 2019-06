Tražimo odgodu reforme, neka Plenković kaže na čijoj je strani

U škole upravo šaljemo upitnike za učitelje i nastavnike da se izjasne žele li da se frontalna primjena 'Škole za život' odgodi za godinu dana, kazao je jučer predsjednik sinidikata Preporod Željko Stipić.

- Obišao sam velik broj škola u posljednje vrijeme i mogu vrlo kompetentno reći da su nastavnici nepripremljeni i nezadovoljni. Ministrica ne može provoditi ovako važnu reformu bez da pita upravo one koji će to provoditi što misle, učitelje i nastavnike - istaknuo je za 24sata Stipić.

Njegov sindikat zahtjev o odgodi primjene reforme poslat će nakon 12. srpnja premijeru Andreju Plenkoviću, jer njega kao predsjednika Vlade smatraju najodgovornijim za odluku o promjenama u ovako značajnom sustavu.

- Unatrag proteklih nekoliko mjeseci stalno nam dolaze upiti, osvrti, promišljanja i negodovanja učitelja i nastavnika izazvani nezadovoljstvom zbog nedovoljno kvalitetne provedbe stručnog osposobljavanja za promjene koje od rujna donosi "Škola za život". Također, pitaju nas, ima li kakvih izgleda da se cijeli proces reforme uspori ili odgodi na godinu dana - kazao je Stipić na konferenciji za novinare na kojoj se javnosti obratila i Marija Veronkica Cvjetković iz Osnovne škole Bukovac u Zagrebu.

- Nastavnici su prošli napornu, ali nesvrhovitu edukaciju koja nije donijela odgovore na ključna postavljena pitanja, niti je ponudila bitne upute - kazala je, a njezina kolegica Jadranka Tukša iz XVI. Gimnazije Zagreb napomenula je i kako nije napravljeno vrednovanje znanja, umijeća i sposobnosti učenika koji su prošli eksperiment u odnosu na one iz redovitog školovanja, pa se ne može vidjeti ide li se u dobrom smjeru i koji su to momenti koje bi trebalo ukloniti.

Na sve osnovne i srednje škole doći će obrazac za nastavnike koji bi se trebali izjasniti o sljedećem: Žele li da se primjena reforme odgodi, te da se tijekom sljedeće godine škole infrastrukturno pripreme, a nastavnici i ravnatelji educiraju i pripreme kako treba. Odgovore će prikupljati do 12. srpnja.

- Čekali smo do ovog roka jer se nismo htjeli suočavati s rečenicama: 'Još ćemo napraviti ovo ili ono'. Sad je doslovce 10 dana do kraja ove školske godine i više nema vremena za ispravljanje, dopunjavanje i provedbu bilo kakvih mjera. Što je napravljeno, napravljeno je, no nastavnici nisu ni približno pripremljeni Tražimo dogovor od premijera kao najodgovornije osobe u ovoj državi koja mora donijeti tu odluku. Očekujemo velik odaziv i reakcija premijera pokazat će hoće li i dalje prepuštati HNS-u da se bavi obrazovanjem i, u krajnjoj liniji, želi li HDZ preuzeti odgovornost za to - odlučan je Stipić, koji očekuje dobar odaziv, sudeći prema reakcijama nastavnika i učitelja koji bu najesen trebali početi provoditi frontalnu reformu.

Ministrica znanosti i obrazovanja odgovorila mu je u nastupu uživo na televiziji N1.

- U pregovorima smo s većinskim sindikatima. Vidim to kao pokušaj manjinskog sindikata da se prepucava s većinskim, preko reforme. Sigurno smo da se neki učitelji još osjećaju nesigurno, ali radimo na tome da ih osposobimo. Razumijem da je najveći teret reforme na učiteljima i nastavnicima i oni će dobiti svu našu podršku - kazala je Blaženka Divjak.

- To je naš zajednički interes i svi smo zajedno u tome. Sigurna sam da smo napravili maksimalno i važno je da nastavnici i učitelji imaju podršku tijekom prve godine. U situaciji smo da imamo reformu koja ide srednjim putem. Oko velikih stvari nema kompromisa. Za mene tu vrijedi ona spartanska 'Sa štitom ili na štitu'. Oko drugih stvari svaki dan morate raditi kompromise, vidite što je moguće napraviti u realnim uvjetima. Izuzetno smo puno radili na tome da imamo kontinuitet. Kad gledate dokumente od 2015. ljudi koji su radili na tome, njih 100-tinjak je i dalje s nama - istaknula je.

Na upit što misli o tome da ministrica Blaženka Divjak ne želi komentirati ovu akciju jer sindikat Preporod ne smatra reprezentativnim, Stipić odgovara:

- Mi smo reprezentativan sindikat za srednje škole i bavimo se problemima nastavnika već više od 15 godina. Reprezentativnost u osnovnim školama izgubili smo za nekih 150 ljudi i ona to jako dobro zna i vrlo je zločesta što to koristi kao argument protiv naših akcija - ističe Stipić.

Iz ministarstva znanosti tijekom dana stigao je odgovor sindikatu Preporod:

"Smatramo da je riječ o vrlo neobičnom zahtjevu manjinskog sindikata s obzirom na to da Ministarstvo u ovom trenutku s dva većinska sindikata pokušava izboriti veće plaće kroz promjene koeficijenata zbog ulaska kurikularne reforme u sve škole.

Iz dosad objavljenih rezultata očito je da je evaluacija vrlo pozitivna i da se adresiraju potrebe učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.

Nakon uspješno provedene edukacije CARNET-a organiziranjem radionica uživo "Kako uspješno učiti u online okruženju“, koje su okupile više od 32.000 sudionika, tijekom siječnja i veljače održano je oko 1.000 jednodnevnih stručnih usavršavanja za sve učitelje i nastavnike svih nastavnih predmeta na županijskoj i lokalnoj razini na kojima je sudjelovalo više od 26.000 učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.

Samo u lipnju održana su 463 skupa s 13.000 učitelja i stručnih suradnika, a još toliko ih se očekuje do 12. srpnja.

Tijekom cijele ove školske godine kontinuirano se održavaju i online edukacije s oko 40.000 polaznika.

Uz to, tijekom cijele sljedeće školske godine bit će osigurana podrška za učitelje, nastavnike i stručne suradnike, a u svakoj će se školi održati barem četiri savjetnička posjeta tako da će naglasak biti na potpori i zajedničkom radu, a ne na kontroli."