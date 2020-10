'Tražio sam skidanje imuniteta da me premijer može tužiti'

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja izvijestio je da je podnio zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta kako bi ga premijer i DORH mogli tužiti ako govori neistine i kleveće ih u ‘aferi Sabljak’

<p>“Saborskom Mandatno-imunitetnom povjerenstvu podnio sam zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta kako bi me premijer Andrej Plenković i službene osobe u DORH-u mogle tužiti ako smatraju da sam iznio bilo kakve neistine”, izvijestio je <strong>Nikola Grmoja </strong>novinare u Saboru.</p><p>Podsjetio je da je u rujnu 2018. godine u Saboru sam pitao premijera Plenkovića u vezi s predstavkom diplomata Damira Sabljaka o protupravnom trošenju novca u našim veleposlanstvima. Tada je, kazao je, premijer s najviše pozicije političkog utjecaja i moći u državi poslao zastrašujuću uputu DORH-u da takve predstavke ne vode ničemu. Isti dan, nakon te Plenkovićeve poruke DORH je ekspresno odbacio kaznenu prijavu koja je čekala godinu dana, a da nisu ispitali podnositelja kaznene prijave, poduzeli bilo kakve istražne radnje niti je dostavljen uvid u odbačaj kaznene prijave kako bi se vidjelo što je DORH poduzeo, istaknuo je. </p><p>"Jedini koga su kontaktirali je prvoosumnjičeni u ovoj aferi inspektor MVEP-a Damir Božić, što pokazuje kako funkcionira DORH te da Plenković ima utjecaj na njihov rad, a ja za ovo imam svježe dokaze, imam e-mail u kojem je tadašnja diplomatkinja u Australiji <strong>Loreta Bertoša Kušen</strong> organizirala prijevaru, naveo je Grmoja.</p><p>Dodao je i da do danas, već tri godine, MVEP i Vlada ne žele Antikorupcijskom vijeću Hrvatskog sabora dostaviti putne naloge iz Australije jer bi oni bili još jedan dokaz o kakvoj prijevari je tamo riječ.</p><p>Ako misle da sam rekao bilo što neistinito neka me tuže, a ja ću na sudu dokazati da su dokumenti i istina na mojoj strani, poručio je Grmoja, pozvavši glavnu državnu odvjetnicu da pokrene kazneni progon protiv njega ako govori neistinu i kleveće premijera i DORH. </p>