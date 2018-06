Treba liječenje: Pomozite Luci (13) da ode u SAD i spasi se

Sve je počelo prije točno dvije godine, 28. lipnja u Betini na Murteru, gdje je tada 11-godišnja Luca Šeneta s KUD-om Dubrava nastupala na Smotri folklora. Bol u prsima, slabost i povišena tjelesna temperatura. Odveli su je u bolnicu, gdje su je liječili od upale pluća. Šest mjeseci trebalo je da liječnici postave dijagnozu. No, u obitelji zbog toga nema ljutnje na zdravstveni sustav.

- Luca boluje od mezotelioma pleure. To je prvi slučaj oboljenja djeteta u Hrvatskoj od takvog karcinoma. Zato je trebalo toliko dugo da se bolest dijagnosticira - priča nam Franka Šeneta kako su otkrili da njihova kći ima strašnu bolest, rak pluća i srčane ovojnice koji je metastazirao, vratio se nakon operacije i ne reagira na poznate lijekove.

Kemoterapija bez uspjeha

Prošla je četiri ciklusa kemoterapije te su joj operacijom odstranjeni lijevo plucno krilo i srčana ovojnica. Nakon operacije slijede još dva ciklusa kemoterapije pa 25 zračenja. Stanje se naizgled popravilo, da bi CT pokazao da se bolest vratila. Nastavlja s kemoterapijom, ali bez rezultata.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Postoji još ta imunoterapija. U dogovoru sa liječnicima na Rebru i liječnika u SAD odlučujemo se na sljedeći korak, a to je imunoterapija koju će Luca primati na Rebru. No, što ako ni to liječenje ne uspije? Na američkom institutu nam nude mogućnost besplatnog liječenja s još tri lijeka. Smještaj i ljecenje su osigurani, ali kako doći do Amerike, koliko košta život preko oceana - priča Franka.

Skromni prihodi roditelja

Ona je trgovkinja u vrtnom centru Dubrava, ali već je dvije godine na bolovanju. Ni suprug Damir u trgovačkom lancu Jolly nema velika primanja.

- Novac pokušavamo skupiti već sada, da bespotrebno ne gubimo vrijeme. No, najsretniji ćemo biti ako nam ne bude trebao. Nadamo se da će imunoterapija biti dovoljna i da ćemo novac prikupljen u akciji proslijediti nekom drugom - kaže Franka.

Unatoč svemu, Luca je dobre volje. Ne predaje se. Iako je dvije godine u bolnici, uspješno je završila sedmi razred OŠ Petra Krešimira IV u Šibeniku. Trudi se da postigne što bolji uspjeh, jer zna da će on biti ključan za ključnu životnu odluku - izabrati srednju školu i zanimanje koje će nositi cijeli život.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Još uvijek ne znam koju ću školu upisati. Znam samo da će odluka biti moja - kaže Luca.

Osim obitelji koja je cijelo vrijeme uz nju, velika joj potpora njen psić Veni, s kojim se igra u kući, ali trči po dvorištu i ulici.

- Od početka bolesti svi su nam izlazili u susuret i činili su sve za nas. Moram pohvaliti brigu liječnika i sestara u šibenskoj bolnici, na Rebru i Jordanovcu. Ne mogu reći da smo ikada u bilo čemu bili zakinuti i odbijeni. No, na početku kada smo došle u Zagreb, same bez igdje ikoga, bez smještaja, bez novaca... Posebno bih zahvalila ljudima iz udruga HEO i Jak kao Jakov, koji su nam od početka do danas u svemu pomagali, oko smještaja, prijevoza, sredstava... - kaže Franka.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Bolest je, kaže teška, ali ima i pozitivnu stranu.

- Tek kad se s nečim takvim suočite postanete svjesni života i stvari koje su uistinu važne. I to vas mijenja. Na bolje. Vidim i kako se mijenjaju ljudi oko nas, cijela naša obitelj, prijatelji... - kaže Fraka, uz želju svima da do tih istina i osobnog napretka dođu na neki lakši način.

Maloj Luci možete pomoći uplatom na račun HR4424070003105006606 OTP banka, IBAN: LUCA ŠENETA (Franka ŠENETA) opunomoćenik, dok uplate iz inozemstva idu na SWIFT: OTPVHR2X, IBAN: HR4424070003105006606 na ime Luca Šeneta.