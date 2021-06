Policijsko-uskočka akcija u kojoj su uhićeni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić i suradnici Milana Bandića komentirala se u srijedu i u Saboru, gdje su pozdravili čišćenje od korupcije i klijentelizma, ali i istaknuli da očekuju brz pravosudni epilog.

Podsjetili su pritom na brojna dosadašnja spektakularna uhićenja bez konačnog pravorijeka.

Habijan: Vlada pruža podršku borbi protiv korupcije

Zastupnik HDZ-a Damir Habijan uhićenja je ocijenio dokazom da institucije doista rade svoj posao i da Vlada pruža punu podršku borbi protiv korupcije.

Dodao je također da su sve radnje, izvidi i predistražne radnje koje se provode tajne, za razliku od prije nekoliko godina kad je, rekao je Habijan misleći na Zorana Milanovića, premijer smatrao da može biti upoznat s predistražnim radnjama odnosno izvidima.

„To pokazuje tu razliku kada govorimo o borbi protiv korupcije i provođenju izvida i istraga”, dodao je i istaknuo kako, prema informacijama, među uhićenima nema članova HDZ-a.

„Očekujem da će svi oni koji jesu i kojima se dokaže krivnja odgovarati i to je ono što je potrebno za vraćanje povjerenja u pravosudni sustav”, naglasio je Habijan.

Za tajming uhićenja kazao je da je za sve istražne radnje i izvide potrebno određeno vrijeme te da ne zna kada su DORH i Uskok sve pokrenuli.

Kad je riječ o HRT-u, Habijan ne očekuje probleme u funkcioniranju zbog uhićenja ravnatelja jer, kako je kazao, prema Zakonu o HRT-u - ako ravnatelj podnese ostavku, Sabor će imenovati vršitelja dužnosti.

SDP-ov zastupnik Siniša Hajdaš Dončić ocijenio je da je koruptivna hobotnica Milana Bandića i HDZ-a prisutna u zadnjoj dekadi i da je to rezultat činjenice da je sustav upravljanja Hrvatskom duboko koruptivan.

„Na našu nesreću, vjerojatno će većina uhapšenih govoriti da im je sve naredio pokojni Bandić. Ako Hrvatska želi čisti start i društvo jednakih šansi za građane - u kojem na natječaju za posao svi imaju iste šanse, a pobjeđuje kvaliteta - onda takve stvari treba raščišćavati. SDP podržava rad neovisnih tijela istrage, ali i apelira da pravosuđe bude puno brže u procesuiranju tih i sličnih anomalija koje postoje u hrvatskom društvu“, proučio je.

Povijest nas uči da sustav reagira tek kad ljudi padnu s trona i pozicije moći, počevši sa Sanaderom pa do pokojnog Bandića. Hrvatsku opterećuje sprega korupcije i HDZ-a, stranke kojoj se za to i sudi, rekao je Hajdaš Dončić.

Sandra Benčić iz Kluba zeleno-lijevog bloka podsjetila je da su godinama upozoravali na kriminal vezan uz bivšu gradsku vlast u Zagrebu i gradonačelnika Bandića.

"Kao nova gradska vlast pozdravljamo sve akcije USKOK-a i drugih državnih tijela koja sada imaju partnera u novoj vlasti u Zagrebu. Apsolutno stojimo na raspolaganju za sve što im je potrebno kako bi se razotkrila kaznena djela koja su se događala u gradskoj vlasti", rekla je.

Dodala je i da joj je posebno drago što se "krenulo raščišćavati pitanje Adventa".

"Nadam se da smo poslali pozitivan signal da želimo da se taj kriminal raščišćava. Nadamo se da to neće ostati samo na privođenjima i jednodnevnom medijskom spektaklu nego da će imati pravosudni epilog i da ga nećemo dugo čekati“, poručila je Benčić te ustvrdila da političke promjene otvaraju prostor za takve istrage i u Zagrebu, ali i na razini cijele države. "Ako ovo znači da zaista više nema nedodirljivih, nastavit ćemo gurati u tom smjeru", najavila je.

Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta izjavio je da je prije dvije godine upozoravao da je model po kojem se dodjeljivao prostor na zagrebačkom Adventu vrlo upitan i netransparentan te da mu je drago da su nadležne službe, iako sa zakašnjenjem od godinu i pol dana, odlučile provjeriti je li to sve bilo sukladno zakonu.

Bandić je imao diskrecijsko pravo odlučivati o svemu i bilo je neprimjereno skupo, oko sto tisuća kuna, pogotovo zato što nije bilo adekvatne infrastrukture i uvjetovano je da se mora raditi samo s određenim dobavljačima, a moja tvrtka je ugovor za kućicu morala potpisati s Denisom Mohenskim, kazao je o načinu sklapanja ugovora na Adventu.

„Nadam se da današnja uhićenja nisu iz nekog drugog razloga nego da se stvarno utvrdi što se događalo na Adventu. Ona nisu nikoga iznenadila, samo je indikativno da su baš danas kada se u Saboru raspravlja o civilnim žrtvama Domovinskog rata", rekao je Škoro koji smatra da će ishod ovih uhićenja, kao i svih drugih do sada biti - ništa. Napomenuo je da ne zna zbog čega je priveden ravnatelj HRT-a, ali i dodao da je "to zasigurno institucija koju definitivno treba malo prozračiti".

Grmoja: Uhićenja su sada jer Bandićeva stranka više nije faktor

Mostov zastupnik Nikola Grmoja istaknuo je da su to sve afere koje su se spominjale u javnosti i pitanje je samo tajminga zašto sada, nakon izbora, na kojima je Bandićeva stranka izgubila. Volio bih da imamo više epiloga, a manje spektakularnih uhićenja koja na kraju ne rezultiraju ničim niti dobijemo pravorijek, poručio je.

„Da se mene pita, bilo bi puno više uhićenja i puno više epiloga, a uhićenja se provode sada vjerojatno zato što Bandićeva stranka više nije presudna za vladajuću većinu niti je faktor u glavnom gradu“, ocijenio je.

Smatra i da će uhićenje ravnatelja HRT-a - svima onima koji s pravom kritiziraju rad HRT-a - biti dodatni argument.

"To je nacionalna sramota da ravnatelj javne televizije bude uhićen zbog sumnji u koruptivne radnje", zaključio je Grmoja.

Anka Mrak Taritaš izjavila je da je njezin GLAS 2019. DORH-u podnio kaznenu prijavu protiv Milana Bandića vezano uz Advent jer je tada bilo evidentno i jasno da Zagreb za 220 adventskih kućica u proračunu uprihodio kao otprilike 19 kućica u Splitu.

„Bilo je jasno da je to bilo apsolutno mimo svih procedura i ispod stola i zato smo podnijeli kaznenu prijavu. Poslije toga smo u Gradskoj skupštini predložili izmjenu dva pravilnika kako bi se regulirala procedura, ali naravno da Bandićeva i HDZ-ova većina to nisu prihvatili“, kazala je, dodavši da je osobno s tim u vezi bila u na razgovoru u Uskoku, dostavila svu dokumentaciju i to je, kaže, završilo u bespućima ladica i ormara, no, sada je očito izvučeno van i ide se s tim dalje.

„Kasni se otprilike godinu i pol, ali nikada nije kasno. Ta uhićenja pune medije, ali se procesi moraju završiti u kratkom roku, no, rak-rana našeg društva je lijeno, sporo, neučinkovito pravosuđe“, ocijenila je.

Što se Kazimira Bačića tiče, Mrak-Taritaš je ustvrdila kako nije dobro da je ravnatelj u akcijama uhićenja i da će to uzdrmati javnu televiziju, ali, dodala je, dobro je što će je uzdrmati.