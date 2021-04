Ivica Relković do sada je izbore promatrao kao analitičar, stranački strateg ili savjetnik, no prelomio je i ulazi u utrku za gradonačelnika Zagreba. Tvorac Mosta i savjetnik stranke Centar uključio se kako bi otvorio velike i bitne teme iako svjestan da su ovi izbori već zatvorena knjiga.

Express: Zašto ste odlučili ući u utrku za zagrebačkoga gradonačelnika? Do sada ste uvijek bili s druge strane, kao analitičar ili stranački strateg.

Zato što su ovi izbori u tom trenutku prestali biti neizvjesni. I zato što smo zbog toga prestali govoriti o potrebama grada Zagreba. Zato što se nisu pojavili kandidati koji bi najveće teme uopće mogli postaviti. I zato što se postavljanjem velikih i bitnih tema ne mogu dobiti ovi izbori. Ovi su izbori zapravo već zatvorena knjiga. Ono bitno dogodit će se poslije izbora. Očekivanja javnosti, želje birača zapravo su suprotne od onoga što će u idućemu mandatu trebati raditi, ne u gradu Zagrebu nego s gradom Zagrebom.

Express: Rekli ste kako na ovim izborima zapravo ne biramo gradonačelnika nego da su to izbori za grad. Smatrate li da je, s obzirom na ponudu kandidata, zapravo svejedno tko će imenom i prezimenom biti gradonačelnik? Ili...?

Da, to su izbori za grad kakav mi uopće želimo biti, a osoba koju izaberu za gradonačelnika treba biti ‘samo’ skretničar koji će grad skrenuti u tom smjeru. No problem je ako birači izaberu ‘krivi grad’, grad kakav više nije moguć. U tom će slučaju pobjednik izbora postati gubitnik ako ne bude u stanju suprotstaviti se liniji manjeg otpora koju će htjeti građani. Zato, ako je i svejedno tko će imenom i prezimenom postati gradonačelnik, nije svejedno kako će se s tim nositi. Novi će gradonačelnik nakon preuzimanja ovlasti građanima trebati objaviti loše vijesti o stanju grada.

Express: Nije li gradonačelnik zapravo taj koji bi trebao ‘udarati’ tempo promjena i realizacije prioriteta, koji su Zagrebu nužni?

Da. Ali zar mislite da će to biti popularan ‘tempo’? Da će mjere koje će građanima trebati najaviti biti popularne i lako prihvatljive? Zato u ovom slučaju ‘udarati’ tempo ne znači voditi vojsku koja pjeva u tom ritmu nego koja možda i gunđa u nekom drugom ritmu. Mislim da nitko od nas, bez patetike to govorim, nema pojma koliko grad loše stoji nakon desetaka godina upravljačke destrukcije javnog interesa čak na način da mu se podilazilo lažnom slikom socijalne osjetljivosti. A na sve to je došao potres, čije posljedice nisu napukle zgrade koje trebamo nekako zakrpati nego potpuni bijeg javnosti od same želje da se desetke idućih godina prilagodimo potpuno novim okolnostima mijenjanja slike grada kakvu danas poznajemo.

Express: Koja je ključna razlika između vas i ostalih protukandidata na zagrebačkoj sceni?

Ja sam odabrao put kojim kandidati koji žele postati gradonačelnici ili sačuvati svoje biračko tijelo za neke druge izbore ne mogu ići. Oni se trebaju prilagoditi vlastitom biračkom bazenu. Ja nisam rekao da je model gradske uprave neodrživ i da ga treba drastično smanjiti zato što želim zbog toga pridobiti određene birače za sebe nego zato što je taj model nakaradan sviđalo se to nekome ili ne.

Express: Što nudite Zagrepčanima da bi baš vama dali glas?

Na ovim izborima Zagrepčani i ne žele čuti ponude, pa su smiješni oni koji obećavaju stadione, bazene i tvornice cjepiva. Birači na ovim izborima se nadaju upravo tome da neće trebati čuti ono suprotno od lijepih ponuda. Zagrebu slijede godine koje on najradije ne bi želio, a što to kasnije prihvati, čekat će ga samo teža a ne lakša rješenja. Recimo, ne vjerujem u obnovu grada na temelju sadašnje atmosfere među građanima, a još manje političarima. Evo vam sedam velikih promjena na kojima bih radio prvi radni dan. Osposobljavanje prometnice uz zapadni dio pruge paralelno sa Savskom od Jadranskog mosta do Brozove ulice i podvožnjaka na Adžijinoj. Spajanje trase produžene Samoborske ulice na Donjoj Kustošiji. Proširenje tri važna podvožnjaka za još jedan prometni trak, naizmjeničan u skladu s prometnim špicama i gužvama, a to su podvožnjaci na Oranicama, Zagrebačkoj i Čulinečkoj. Četverotračni zeleni val. Dvotračno dvosmjerna Višeslavova ulica do Džamije. Podvožnjak ispod Glavnoga kolodvora i nova regulacija prometa na Zapadnom kolodvoru uz četverotračnu trasu od Prilaza baruna Filipovića. A to su samo ‘ponude’ iz područja prometa.

