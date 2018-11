'Treba otvoriti stranice prema budućnosti, stranice suživota'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u nedjelju, na obilježavanju obljetnice pada Vukovara, kako taj grad ima snažnu potporu svih institucija vlasti, posebno Vlade, a pregovara se i o posebnom sustavu olakšica s Europskom komisijom.

- Došli smo u 20. kolonu sjećanja nakon okončanja mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, izraziti poštovanje prema žrtvi hrvatskih branitelja, svih koji su dali život za slobodnu demokratsku Hrvatsku, prema žrtvi grada Vukovara, simbola Domovinskog rata, svima onima koji su utkali sve ono što su imali u budućnost Hrvatske i svih nas koji danas živimo u njoj - rekao je premijer Plenković u Vukovaru.

Podsjetio je na niz projekata koji se provode nakon ondje održane sjednice prije dvije godine, među ostalim, zbrinuto je više od 490 obitelji, izgrađene su nove zgrade ili su obnovljene, fond za Vukovar je povećan za 50 posto, sva su ministarstva angažirana.

- Predstoji nam da jačamo i stvorimo uvjete za ulazak privatnih poduzetnika u Vukovar, za otvaranje radnih mjesta, da se izbalansira očiti nedostatak u demografskom smislu koji je ovdje nastao proteklih godina iz razumljivih razloga, te da na taj način pomognemo lokanoj samoupravi da privlači investitore i da ljudi u konačnici ostaju u ovom najljepšem gradu - istaknuo je.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pregovaramo s Europskom komisijom o sustavu olakšica za Vukovar

Premijer Plenković smatra kako se za Vukovar treba stvoriti poseban režim potpora koji bi imao drugačiji sustav olakšica nego što je to u ostalim dijelovima Hrvatske, pa i Europske unije, što se mora prethodno dogovoriti s Europskom komisijom.

"Pregovori traju, a mi smo čvrsti u toj namjeri jer smatramo da su specifični razlozi i okolnosti koji su se ovdje dogodili takvi da ih se na razini Europske unije treba i može tražiti", ustvrdio je.

Upitan što se promijenilo nakon prosvjeda u Vukovaru zbog neprocesuiranja počinitelja ratnih zločina, Plenković je rekao kako je u ovom mandatu Vlada napravila veliki iskorak, više nego u brojnim godinama prije, počelo se raditi na puno sustavniji način, DORH ima dovoljno sredstava kada je riječ o ukupnom funkcioniranju, a što se tiče fokusa na procesuiranje ratnih zločina i pravosudnog dijela nema nikakvog problema.

Komentirajući dolazak predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke i saborskog zastupnika Milorada Pupovca u Vukovar, rekao je kako je on sam odlučio doći jučer, a svojim je dolaskom poslao poruku pijeteta i poštovanja prema žrtvi Vukovara.

"Svaka komemoracija treba prije svega podsjetiti na istinu, na poštovanje prema žrtvama, ali i otvoriti stranice prema budućnosti, stranice, pomirbe, suživota",istaknuo je.

"Jedna od ključnih ostavština prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana je upravo mirna reintegracija i na tragu te njegove politike razumijevanja, da treba smanjiti svaku mogućnost za nove poginule, ranjene žrtve, bolne i trajne ožiljke, on je vodio sjajnu politiku, da uz pomoć međunarodne zajednice osigura mirnu reintegraciju", rekao je premijer.

Po njegovim riječima, proces pomirbe suživota je težak proces, što potvrđuju i govori svjetskih čelnika na stotoj godišnjici kraja Prvog svjetskog rata. "Živimo na kontinentu gdje proces pomirbe zahtijeva puno ulaganja, znanja o povijesti, dobre volje i suradnje za budućnost", naglasio je.

Upitan je li Tuđmanova odluka o aboliciji bila dobar potez, Plenković je rekao kako se treba napraviti jasna distinkcija Zakon o oprostu za kaznena djela od ratnog zločina.

"Ratni zločini su prije svega zločini protiv bolesnih, civila, ranjenika, zarobljenika, tu nema amnestije i oprosta i to treba istražiti do kraja i procesuirati. Oni ne zastarijevaju ni po našem pravu, niti po međunarodnim konvencijama ", istaknuo je.

Na pitanje novinara o tome tko je kriv što u Vukovaru nije zaživio projekt interkulturalne škole, premijer je rekao kako je i to jedan od primjera koji pokazuje koliko je taj proces zahtjevan.

"Treba proći određeno vrijeme, kroz proces suživota mora se izgraditi povjerenje, a gradnja povjerenja ide od malih koraka do stvaranja opće klime. Na državi je da stvori opću klimu, a u konkretnom životu to su postupci koji zahtijevaju dosta vremena. Previše je ovdje ožiljaka da bi to išlo preko noći", rekao je premijer prije početka komemoracije u dvorišti vukovarske bolnice.