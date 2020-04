'Treba se i dalje držati mjera, ne ići u cjelodnevni shopping'

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba-Bujević za Dnevnik N1 televizije govorila je o tome što znači za građane Hrvatske popuštanje mjera vezanih za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, prenosi N1.

- Mjere su dugo u pripremi i nadamo se da ublažavanje mjera neće značiti povratak na staro. Nadam se da će se svi držati mjera kao i do sada, uz mogućnost obavljanja poslova koji se do sada nisu mogli obavljati. Ako trebamo nešto šivati, ne moramo ići odmah do krojača, no ako trebamo hlače, možemo ih ići kupiti. Ne treba ići u cjelodnevni shopping - rekla je Bujević.

Rekla je da će rezultati biti dobri, budu li se građani držali i dalje distance.

- Ako se budemo i dalje držali mjera, imat ćemo dobre rezultate, a ne budemo li se držali mjera, imat ćemo drugačiji scenarij. Građani će kontrolirati sami sebe, jer je virus i dalje među nama i svatko ga može prenijeti. Računam na samokontrolu građana i nadređenih službi - kaže.

- S opremom stojimo odlično, vlada je na vrijeme osigurala dovoljno zaštitne opreme. Danas je došla pošiljka svega što nam za zdravstveni sustav, ali i crveni križ, djelatnike civilnog stožera, policiju i druge službe treba. Građanima ta oprema nije namijenjena. HZJZ je izdao preporuke koje se tiču držanja udaljenosti i toga gdje bi trebalo nositi zaštitne maske. U gradskom je autobusu, primjerice, preporučljivo nositi dvoslojne pamučne maske, jer one se mogu koristiti kako bi se spriječilo širenje virusa. Opcija su, svakako, i jednokratne kirurške maske - kaže.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Mi nemamo utjecaja na cijenu maski, odnosno nemamo utjecaja na veledrogerije koje isporučuju maske u ljekarne, ali nabavna cijena je velika. No pravilnom upotrebom dvoslojne pamučne maske je moguće zaštititi sebe i druge - rekla je Maja Grba Bujević.

Kada je u pitanju vraćanje zdravstvenog sustava u normalu, rekla je kako je Hitna služba i do sada radila.

- Do sad je Hitna radila na jednak način, samo uz veće mjere opreza. Taj će se posao uz mjere opreza nastaviti dalje. U Hitnoj smo i do sada odgovarali na prvi stupanj hitnosti - kaže Grba Bujević.

Kazala je kako se serološki testovi validiraju.

- Princip je takav da se dostavi određena količina uzoraka koje infektivna klinika validira. Uskoro ćemo znati ispunjavaju li kriterije - rekla je Grba Bujević.