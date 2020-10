'Trebamo ukinuti Finu i smanjiti broj općina, dug treba vraćati'

Skoko je rekao da dug iznosi više od 315 milijardi kuna te da će se do kraja godine, prema procjeni HNB-a, udio duga u BDP-u približiti 90 posto. U kriznoj 2009., javni dug iznosio je 160 milijardi kuna

<p>Stranka Pametno upozorila je u petak da će novo zaduživanje pasti na teret građanima i poduzetnicima te predložio da se umjesto toga ukine Fina, prestanu trošiti novci na POS i APN, smanje porezi te da se smanji broj općina, gradova i županija.</p><p>- Najava ministra financija Zdravka Marića o novom zaduženju, s ciljem otplate duga veledrogerijama, ujedno je najava nastavka neodgovornog upravljanja javnim financijama i najbolji pokazatelj rastrošnosti Vlade Andreja Plenkovića - drži županijski vijećnik te stranke <strong>Igor Skoko</strong>.</p><p>Istaknuo je da se dugovi moraju vraćati, a da će teret i u ovom slučaju pasti na već preopterećene građane i poduzetnike. </p><p>Skoko je podsjetio da javni dug Hrvatske iznosi više od 315 milijardi kuna te da će se do kraja godine, prema procjeni HNB-a, udio duga u BDP-u približiti 90 posto. U kriznoj 2009., javni dug iznosio je 160 milijardi kuna. </p><p>Kada bi građani odlučili vratiti taj dug idući tjedan, to bi značilo da svaki od njih mora uplatiti u državni proračun otprilike 82 tisuće kuna, naveo je Skoko. Ako ćemo računati po zaposlenim osobama, svaka bi morala uplatiti u proračun oko 280 tisuća kuna.</p><p>- To su alarmantni i zabrinjavajući iznosi koji će sada dodatno narasti, umjesto da se konkretnim potezima radi na tome da se smanje - upozorio je te dodao da se, umjesto sumanutog zaduživanja, Hrvatska hitno mora okrenuti štednji i racionalnom poslovanju. </p><p>Istaknuo je da upravljanje novcem poreznih obveznika zahtijeva prije svega prihvaćanje odgovornosti za trenutno stanje i promjenu načina razmišljanja. </p><p>- Svaka odgovorna odrasla osoba zna da se dugoročno ne može trošiti više od onoga što se zaradi te da će se rastrošnost negativno odraziti na kvalitetu života u budućnosti - poručio je Skoko.</p><p>Umjesto novog zaduživanja, iznio je nekoliko prijedloga čijom bi se realizacijom postigle znatne uštede. Tako je predložio da se Fina ukine jer "takav relikt socijalizma ne postoji u niti jednoj razvijenoj državi". </p><p>Nadalje, umjesto "netransparentnog i skandaloznog" trošenja novca na POS i APN, Skoko je naveo da Vlada manjim porezima može omogućiti jeftiniju gradnju i manje cijene nekretnina po metru četvornom.</p><p>Mišljenja je i da bi mogli razmisliti o prestanku "spašavanja kroničnih gubitaša" u vlasništvu države, istaknuvši da bi samo novac potrošen na spašavanje brodogradilišta riješio problem duga veledrogerijama. </p><p>Također, naveo je da bi se moglo postaviti i pitanje logike postojanja "nepregledne gomile" županija, gradova i općina. </p>