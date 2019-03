'Trebao sam prešutjeti da su SDP-ovci podržali Milinovića'

Politički tajnik SDP-a Davorko Vidović u srijedu se na facebooku "posuo pepelom" zbog jučerašnje izjave da "postoji teza s kojom smo se prilično složili da je dio naših glasača, koji nisu željeli da HDZ pobijedi u Ličko-senjskoj županiji, računao da SDP nema ozbiljne izglede i da su u jednom dijelu možda dali podršku Milinoviću i na taj način zapravo htjeli poslati poruku HDZ-u i na nacionalnoj razini, ali i za sve ono što se 29 godina događa u Lici“.

"Trebao sam prešutjeti izjave nekih naših bivših glasača da će radije dati glas Milinoviću, samo da spriječe pobjedu HDZ-a, nego strankama za koje vjeruju da nemaju ozbiljne šanse za uspjeh", navodi Vidović.

"Da se i starom vuku s medijskim iskustvom može omaknuti, kod davanja izjava, potvrdio sam i sam, spominjući usput, u obraćanju medijima nakon Predsjedništva SDP, nešto što je spomenuto na sjednici, ali što nije trebalo i javno komunicirati i što sam morao pretpostaviti da će se izvući iz konteksta i što će biti dominantno u izjavi“, napisao je Vidović, neizravno pripisujući odgovornost novinarima za nesmotrenu izjavu.

"Izvješćujući o tijeku sjednice Predsjedništva spomenuo sam da smo analizirali i rezultate prijevremenih izbora u Lici, Ogulinu, Davoru i pri čemu smo uz zadovoljstvo izvrsnim rezultatom u Ogulinu, na stol stavili i sve moguće razloge izbornog poraza u Lici", napisao je Vidović.

Dominantno, nastavlja, glavnim smo razlogom naveli loše stanje u našoj organizaciji (podjele, sukobi, frakcije koje duže traju), specifičnost te županije, u kojoj SDP nikada nije imao znatniju podršku, pa ni onda kada smo na nacionalnoj razini osvajali vlast, revolt naših birača načinom na koji su ti izbori isprovocirani – sukobom raznih klijentelističkih HDZ-ovih frakcija oko podjele plijena (NP Plitvice i zapošljavanje na desetak tisuća radnih mjesta u javnim i državnim ustanovama i poduzećima) zbog čega su naši birači rezignirani i apstinirali“, ponovio je u objavi sinoćnju izjavu.

Usput, dodaje Vidović, "spomenute su i izjave nekih naših bivših glasača da će radije dati glas Milinoviću, samo da spriječe pobjedu HDZ-a nego strankama za koje vjeruju da nemaju ozbiljne šanse za uspjeh. I to je ono što sam mogao i trebao prešutjeti. Tim više što osobno niti smatram da je to razlog poraza, niti mislim da se to dogodilo, pogotovo ne u masovnijem obliku“, zaključio je Vidović u objavi na facebooku.