Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za potresom pogođena područja u razdoblju od 6. do 11. siječnja. Navode kako bi za vikend na tom području mogao padati i snijeg pa će dostava kamp kućica i kontejnera do onih kojima su potrebni biti još važnija.

POGLEDAJTE VIDEO: Posveta stradalima u potresu

Prognoziraju promjenljivo, u drugoj polovini razdoblja (od petka) i većinom oblačno. U noćnim i jutarnjim satima biti će često magla. Povremenih oborina, uglavnom slabih može biti u toku cijelog razdoblja, no značajnije su najizglednije u srijedu, 6. siječnja ujutro i to uglavnom kiša te ponovno od petka do ponedjeljka.

U početku bi bilO na granici kiše i snijega, a zatim u nedjelju i ponedjeljak uglavnom snijeg uz vjerojatno stvaranje snježnog pokrivača. Vjetar veći dio tjedna slab, no za vikend raste vjerojatnost za umjeren i jak vjetar, većinom sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka u srijedu i četvrtak od -1 do 2, zatim između -5 i -2 °C. Najviša dnevna u srijedu, četvrtak i petak od 4 do 6, od subote hladnije uz vrijednosti između -1 i 2 °C.

Već nekoliko dana na spomenutom području pada kiša, a snijeg bi mogao dodatno otežati situaciju.