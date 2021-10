U srijedu je zabilježeno 4571 novi slučaj zaraze koronavirusom, a preminulo je 26 ljudi. Drugi je to najgori dan od početka pandemije. Zbog sve jačeg širenja virusa, građani sve više iskazuju potrebu za testiranjem ili za cijepljenjem.

Donosimo mjesta na kojima se možete testirati ili cijepiti u svojim županijama. Cijepljenje je u nekim županijama moguće i u određenim ljekarnama.

Bjelovarsko-bilogorska

CIJEPLJENJE

Prema informacijama na stranicama Županijskog zavoda za javno zdravstvo ove županije, tijekom listopada, pacijenti se mogu cijepiti bez najave u Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije u Službi za epidemiologiju i to ponedjeljkom od 9 do 12 sati (cjepivom AstraZeneca i Pfizer) te petkom od 9 do 12 sati (cjepivom Moderna i Pfizer).

Dodatni termin je i petkom od 15 do 19 sata kada se građani mogu cijepiti Pfizerom.

Tijekom listopada su organizirana cijepljenja i u Grubišnom Polju, Čazmi i Daruvaru. Više informacija nalazi se OVDJE.

TESTIRANJE

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji stanovnici se mogu testirati na koronavirus na nekoliko lokacija - u Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Općoj bolnici Bjelovar, u Zavodu za javno zdravstvo te na nekoliko lokacija u Daruvaru i Grubišnom Polju. Više informacija nalazi se OVDJE.

Brodsko-posavska

CIJEPLJENJE

U Slavonskom Brodu su do kraja tjedna otvorena dva punka. U petak se građani mogu ići cijepiti u Dom zdravlja cjepivom Moderna od 15 do 19 sati, a u subotu je cijepljenje organizirano u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo na adresi A. Cesarca 71. Građani će se tada moći cijepiti od 8 do 15 sati cjepivom Pfizer.

Cijepljenje se organizira i u Novoj Gradiški. Ovog tjedna organizirano je cijepljenje još samo u četvrtak i to u Društvenom domu, od 15 do 18 sati cjepivom Moderna.

Više informacija o punktovima za cijepljenje u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški koji će biti organizirani idući tjedan, možete naći OVDJE.

TESTIRANJE

Što se testiranja tiče, iz Županijskog zavoda mole građane da zbog povećanog broja zahtjeva, na testiranje idu od ponedjeljka do subote u idućim terminima:

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Dubrovačko-neretvanska

CIJEPLJENJE

Cijepljenje bez najave započinje u četvrtak i održavat će se u Studentskom domu Dubrovnik. Mogu se cijepiti svi zainteresirani hrvatski državljani i to prvom dozom i oni kojima je preporučena trećom dozom. Građani se mogu cijepiti Pfizerom, Janssenom i Modernom.

Kako navode iz Zavoda, ovog tjedna neće biti moguće cijepljenje stranih državljana.

TESTIRANJE

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji nalazi se nekoliko punktova na kojima se možete testirati, a njih možete pronaći OVDJE.

Istarska

CIJEPLJENJE

Cijepljenju bez zakazanog termina se u Istri može pristupiti na nekoliko lokacija - u Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču, Puli, Svetvinčenatu, Fažani, Medulinu, Rovinju i Umagu.

Raspored cijepljenja do kraja mjeseca pogledajte OVDJE, a raspored za studeni možete pronaći OVDJE.

TESTIRANJE

Popis laboratorija koji provode testiranje u Istarskoj županiji možete pronaći OVDJE.

Karlovačka

CIJEPLJENJE

Od ponedjeljka, 4. listopada 2021.godine svi građani koji žele primiti cjepivo to će moći učiniti kod svojih obiteljskih liječnika. Također, one osobe koje moraju primiti 2.dozu (prvu su primile na punktu) to će moći učiniti kod svojih liječnika obiteljske medicine. Termine cijepljenja možete pronaći OVDJE.

TESTIRANJE

Kako navode iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, svi koji pristupaju testiranju (osobe koje same plaćaju, strani državljani, osobe za koje testiranje plaća poslodavac, osobe koje se testiraju temeljem uputnice nadležnog liječnika obvezne su se naručiti na testiranje putem e-sustava naručivanja, klikom na poveznicu.

Ako se testirate na drive-in lokaciji, ona se nalazi u Karlovcu, bivša vojarna Luščić – ulaz na raskrižju ulice Luščić i ulice Ljudevita Šestića. Više informacija možete pronaći OVDJE.

Koprivničko-križevačka

CIJEPLJENJE

Za cijepljenje u Koprivničko-križevačkoj županiji nije potrebna prethodna najava. U Koprivnici se do kraja mjeseca možete još u subotu od 8 do 12 sati cjepivima Pfizer, Moderna i Janssen u Srednjoj školi Koprivnica.

U Križevcima se cijepiti možete istim cjepivima u petak od 14 do 17 sati u dvorani Osnovne škole Lj. Modeca.

U Zavodu za javno zdravstvo ove županije navode da se cijepiti možete i u ambulanti liječnika obiteljske medicine.

TESTIRANJE

Sve informacije za testiranje u Koprivničko-križevačkoj županiji možete pronaći OVDJE.

Krapinsko-zagorska

CIJEPLJENJE

Svi zainteresirani građani od 20.09.2021. godine mogu doći na cijepljenje u prostore Zavoda, na adresi Zabok, Zivtov trg 3, svaki dan od ponedjeljka do subote u vremenu od 8,00 do 11,00 sati.

TESTIRANJE

U Odjelu za kliničku mikrobiologiju Zavoda u Zaboku, Zivtov trg 3, dostupna je usluga brzog antigenskog testiranja na Covid-19. Testiranje se provodi uz prethodnu najavu na broj telefona 049/221-596, od ponedjeljka do petka od 11:00 do14:00 sati, subotom od 08:00 do 12:00 sati te nedjeljom od 08:00 do 10:00 sati.

Pacijenti sa uputnicom za testiranje na Covid-19 ne dolaze na testiranje u Zavod, već se isti upućuju na testiranje u "kontenjer" kod Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana gdje se brisevi uzimaju svaki dan od 07:00 do 10:00 sati.

Ličko-senjska

CIJEPLJENJE

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije te svih 5 Domova zdravlja Ličko-senjske županije organiziraju cijepne punktove po principu javnog poziva za sve zainteresirane osobe koje još nisu cijepljene prvom dozom.

Informacije o terminima i lokacijama cijepljenja dostupne su OVDJE.

TESTIRANJE

U Ličko-senjskoj županiji možete obaviti PCR test, brzi antigenski i serološko testiranje kod Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Sve informacija o testiranju dostupne su OVDJE.

Međimurska

CIJEPLJENJE

Svakog radnog dana cijepljenje (bilo prvom bilo drugom dozom) se odvija u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije od 9.00-13.00 sati te u trijažnom prostoru (garaža) ŽB Čakovec od 13.00-18.00 sati za sve one koji se žele cijepiti bez najave ili se trebaju docijepiti drugom dozom.

Cijepljenje se provodi cjepivom Pfizer ili AstraZeneca prema izboru. Cijepiti se može i drugim vrstama cjepiva. Više informacija OVDJE.

TESTIRANJE

Brisevi se uzimaju svakodnevno od ponedjeljka do petka u COVID kontejneru na parkiralištu iza ŽB Čakovec, Svetojelenska cesta od 7.30 sati, uz prethodnu najavu. Samo u izvanrednim slučajevima, prema dogovoru moguće je uzimanje briseva i preko vikenda.

Sva testiranja se obavljaju u Djelatnosti kliničke mikrobiologije ZZJZ Međimurske županije. Više informacija možete pronaći OVDJE.

Osječko-baranjska

CIJEPLJENJE

Cijepljenje je u Osječko-baranjskoj županiji organizirano na nekoliko lokacija, a sve termine i lokacije do kraja mjeseca i tijekom studenog možete pronaći OVDJE.

TESTIRANJE

Testiranje na koronavirus provodi se ispred zgrade Zavoda za javno zdravstvo uz prethodnu najavu. Sve informacije možete pronaći OVDJE.

Požeško-slavonska

CIJEPLJENJE

Zavod za javno zdravstvo ove županije organizira cijepljenje na nekoliko punktova. Sve informacija možete pronaći OVDJE.

TESTIRANJE

Testirati se možete u kontejneru s oznakom Covid-19 na parkiralištu požeškog doma zdravlja, Matije Gupca 10, Požega. Za naručivanje je potrebno popuniti obrazac koji se nalazi OVDJE.

Primorsko-goranska

CIJEPLJENJE

Od srijede 27.10. u dvorani Zamet će se cijepljenje protiv COVID-19 provoditi u dvije smjene (od 8,00 do 18,30 h) svakog ponedjeljka i srijede. Utorkom, četvrtkom i petkom cijepljenje u dvorani Zamet se odvija u jutarnjoj smjeni od 8,00 do 15,00 h.

Iznimno,u četvrtak (28.10.) u dvorani Zamet neće se provoditi cijepljenje, već će se cijepljenje provoditi u NZZJZ PGŽ (Epidemiološki odjel) od 08:00 do 18:00 h. Više informacija možete pronaći OVDJE.

TESTIRANJE

Testiranje na COVID-19 na osobni zahtjev u Rijeci se provodi bez prethodnog naručivanja i to na parkiralištu pored zgrade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a (drive in). Više informacija pronađite OVDJE.

Sisačko-moslavačka

CIJEPLJENJE

Cijepljenje protiv koronavirusa je tijekom listopada organizirano na nekoliko lokacija koje možete pronaći OVDJE, kao i termine te vrste cjepiva s kojima je moguće se cijepiti.

TESTIRANJE

Za testiranje je također organizirano nekoliko lokacija i nije moguće se naručivati već je potrebno doći u navedenim terminima koje možete pronaći OVDJE.

Splitsko-dalmatinska

CIJEPLJENJE

Svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati svi zainteresirani mogu doći na cijepljenje bez prethodne najave u Spaladium Arenu. Sa sobom obvezno trebaju ponijeti zdravstvenu iskaznicu.

Subotom i nedjeljom kroz jutro od 8:00 do 12:00 sati svi zainteresirani mogu doći u NZJZ SDŽ, Vukovarska 46 na cijepljenje bez prethodne najave. Sa sobom obvezno trebaju ponijeti zdravstvenu iskaznicu.

TESTIRANJE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije provodi testiranja na SARS-CoV-2 na sljedećim lokacijama: Split, Vukovarska 46, Split, Trajektna luka, Zračna luka Split, Trogir, Sinj, Makarska, Imotski, Supetar, Jelsa. Više informacija možete pronaći OVDJE.

Šibensko-kninska

CIJEPLJENJE

U Šibensko-kninskoj županiji organizirano je nekoliko punktova za cijepljenje, a tijekom cijelog mjeseca možete se cijepiti i kod liječnika obiteljske medicine. Punktove i raspored možete pronaći OVDJE. Cijepljenje na punktovima se odvija bez prethodne najave, samo je potrebno doći u navedenim terminima.

TESTIRANJE

Odjel kliničke mikrobiologije Zavoda od 12.06.2020. godine provodi testiranje osoba kojima je potrebna potvrda o testiranju na SARS-CoV-2. Uzimanje uzoraka provodi se na za to dogovorenom mjestu ispred montažnog objekta postavljenog na parkingu između OHBP OB Šibensko-kninske županije i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74 u Šibeniku, radnim danom od ponedjeljka do petka prema ranije zakazanom terminu. Više informacija možete pronaći OVDJE.

Varaždinska

CIJEPLJENJE

Građani se za cijepljenje, osim kod svojih obiteljskih liječnika, prijavljuju online. Više informacija OVDJE.

TESTIRANJE

Za testiranje se u Varaždinskoj županiji možete naručiti preko OVOG LINKA.

Virovitičko-podravska

CIJEPLJENJE

U Virovitici, Slatini i Orahovici organizirani su punktovi za cijepljenje bez najave i naručivanja. Termine i lokacije možete pronaći OVDJE.

TESTIRANJE

Sve informacije za testiranje PCR testom, brzim antigenskim testom ili ukoliko je potrebno testiranje za svadbene svečanosti, možete pronaći OVDJE.

Vukovarsko-srijemska

CIJEPLJENJE

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije poziva sve starije od 65 godina, kao i one s kroničnim bolestima da se za cijepljenje naruče kod liječnika obiteljske medicine. Za ostale, navode, potrebno je prijaviti se putem sustava cijepise.

TESTIRANJE

Građani se testirati mogu u Vinkovcima i u Vukovaru PCR testom i brzim antigenskim testom. Sve informacije možete pronaći OVDJE.

Zadarska

CIJEPLJENJE

Cijepni punkt ŠC Višnjik (Splitska ulica 3, PRESS centar), od 13. rujna 2021. godine radi:

Građani će se bez prethodne najave moći cijepiti s:

Svi zainteresirani za cijepljenje mogu se prijaviti:

TESTIRANJE

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju provodi testiranje na SARS-CoV-2 molekularnom RT-PCR metodom, brzim antigenim testom te određivanjem protutijela u serumu pacijenta. Više informacija možete pronaći OVDJE.

Zagrebačka

CIJEPLJENJE

Raspored i lokacije za cijepljenje u Zagrebačkoj županiji možete pronaći OVDJE.

TESTIRANJE

Testiranje na COVID-19 moguće je uz uputnicu u Velikoj Gorici, Samoboru, Zaprešiću, Ivanić-Gradu, Dugom Selu, Rakitju a uz plaćanje u Ivanić-Gradu, Dugom Selu i Rakitju.

Više informacija o testiranju možete pronaći OVDJE.

Grad Zagreb

CIJEPLJENJE

Cijepljenje protiv bolesti COVID-19 nekim od dostupnih i odobrenih cjepiva od 2. studenog 2021. godine bit će moguće obaviti na cijepnom punktu Velesajam u Paviljonima 8a) i 9, umjesto dosadašnjeg Paviljona 6.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

TESTIRANJE

Grad Zagreb jučer je mobilizirao covid-ambulante kao dodatna mjesta na kojima se građani mogu testirati.

U gradu Zagrebu, se BRZO ANTIGENSKO TESTIRANJE (BAT) građana može obaviti u sklopu COVID ambulanti na sljedećim lokacijama Domova zdravlja:

Za (BAT) testiranje u Domovima zdravlja građani se trebaju naručiti putem aplikacije , dok se bez posebne najave građani mogu testirati na lokacijama:

U gradu Zagrebu, se PCR TESTIRANJE građana može obaviti na sljedećim lokacijama:

- u sklopu COVID ambulanti:

Testiranje u domovima zdravlja se provodi na temelju uputnice liječnika obiteljske medicine i uz prethodno naručivanje.

- u sklopu Drive in testiranja:

Narudžbe za testiranje u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ provode se Online, putem sljedeće poveznice

Sljedećeg tjedna otvara se još jedan punkt za drive-in testiranje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, na Zagrebačkom velesajmu, ulaz Zapad 2. O točnom datumu početka rada testnog punkta iz Grada će naknadno obavijestiti javnost.