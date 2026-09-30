Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak da je trenutno najvažnije arbitražom definirati nužne poslove koji će se obavljati tijekom štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, ocijenivši da odluke Županijskog suda ne znače da je štrajk zakonit
TREĆI DAN ŠTRAJKA Sud odbio zahtjeve ZET-a i Holdinga, svi čekaju današnju presudu
Županijski sud u Zagrebu odbio je prijedloge Zagrebačkog holdinga i ZET-a za privremenu zabranu štrajka, pa sindikalna akcija zasad ostaje na snazi.
Sud je ocijenio da poslodavci nisu dovoljno konkretno obrazložili kakva bi šteta nastala zbog štrajka niti su učinili vjerojatnim razloge za određivanje privremene mjere.
Konačne odluke o zakonitosti štrajka trebale bi biti objavljene danas. Odluku u sporu Holdinga protiv sindikata sud će objaviti u 10.30 sati, dok se odluka u postupku koji je pokrenuo ZET očekuje u 11.30 sati.
Do tada sindikati ostaju pri štrajku, dok Grad Zagreb i poslodavci inzistiraju na svojim zahtjevima. Na odluke suda nezadovoljna strana imat će pravo žalbe Vrhovnom sudu.
Odvjetnik ZET-ovog sindikata: Pozivam građane da se ne okreću protiv vozača ZET-a
Nakon što je Županijski sud u Zagrebu u utorak odbio prijedlog ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, odvjetnik ZET-ovog sindikata Blaženko Lozo kazao je da su djelomično uspjeli u svojem zahtjevu te pozvao građane da se ne okreću protiv vozača ZET-a.
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Zabrana štrajka visi na sudu? Građani i dalje bez javnog prijevoza, smeće se gomila
Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavio se drugi dan zaredom, javni prijevoz u Zagrebu bio je gotovo potpuno obustavljen jer pregovori gradske uprave i sindikata nisu doveli do dogovora. A štrajk će se nastaviti i sutra jer je sud odbio zahtjeve za privremenu zabranu štrajka i u ZET-u i u Zagrebačkom holdingu. U oba slučaja ocijenjeno je da nije dovoljno konkretno obrazloženo kakva bi šteta mogla nastati nastavkom štrajka. O tome je li sam štrajk zakonit sud će odlučiti sutra. U međuvremenu, grad je sve više u kaosu. Opet su vozila samo dva tramvaja, jedan na liniji 17 te jedan na liniji 11. Uprava ZET-a i predstavnici sindikata tek kasnije u utorak dogovorili su uspostavu redovne autobusne linije 228, kako bi se prevozili pacijenti do KBC-a Zagreb. Uz to, vozio je i jedan bus na liniji 330. Zbog toga je, kao i u ponedjeljak, vladao pravi kaos u prometu. Svi su krenuli automobilima zbog čega su nastajali prometni čepovi na svim cestama u gradu i oko grada. Velika je potražnja bila i za Bajsevima, gradskim biciklima, a moglo se vidjeti i kako mnogi građani pješače do posla i natrag.
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Bolt objavio podatke: Potražnja u štrajku rasla čak 300%! Evo koje je bilo najčešće odredište
Boltovi podaci mobilnosti tijekom štrajka djelatnika javnog prijevoza potvrđuju da je potreba za alternativnim prijevozom bila iznimna i da su građani Zagreba bili dobro pripremljeni. Najintenzivniji pritisak na potražnju vožnji na zahtjev zabilježen je u ponedjeljak, a povećana potražnja nastavila se i drugog dana štrajka, priopćili su iz Bolta. Iako je ponedjeljak tradicionalno najfrekventniji dan za jutarnje vožnje na zahtjev u Zagrebu, ovog ponedjeljka Bolt je zabilježio rast ukupne potražnje od 300% u odnosu na prethodni ponedjeljak. Na platformi je već prije 6 sati ujutro bilo aktivno nekoliko tisuća partner vozača.
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