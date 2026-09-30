DANAS ODLUKE

Županijski sud u Zagrebu odbio je prijedloge Zagrebačkog holdinga i ZET-a za privremenu zabranu štrajka, pa sindikalna akcija zasad ostaje na snazi.

Sud je ocijenio da poslodavci nisu dovoljno konkretno obrazložili kakva bi šteta nastala zbog štrajka niti su učinili vjerojatnim razloge za određivanje privremene mjere.

Konačne odluke o zakonitosti štrajka trebale bi biti objavljene danas. Odluku u sporu Holdinga protiv sindikata sud će objaviti u 10.30 sati, dok se odluka u postupku koji je pokrenuo ZET očekuje u 11.30 sati.

Do tada sindikati ostaju pri štrajku, dok Grad Zagreb i poslodavci inzistiraju na svojim zahtjevima. Na odluke suda nezadovoljna strana imat će pravo žalbe Vrhovnom sudu.