Treći dan užasa: Migranti na Lezbosu spavali na otvorenom

Tisuće migranata treći dan za redom nalaze se bez krova nad glavomu blizini najvećeg grčkog migrantskog kampa Morije na otoku Lezbosu koji je spaljen do temelja u požaru

<p>Kamp Moria, zloglasan zbog loših uvjeta stanovanja, bio je dom za više od 12 tisuća migranata, četiri puta više nego što mu to kapaciteti dopuštaju. Veliki požar u srijedu pretvorio je ogromni kompleks u masu rastopljenog metala i izgorjelih šatora.</p><p>Grčka konzervativna vlada rekla je da je osigurala tisuće šatora kako bi pružila privremenu zaštitu migrantima koji su pobjegli od požara. Putnički trajekt pristao je u luku Mytilene s pomoći. No planovima vlade usprotivile su se lokalne vlasti i stanovnici koji se boje da će se privremena utočišta pretvoriti u stalni migrantski kamp.</p><p>Ministar za migracije, Notis Mitarachi, rekao je za grčki MEGA TV kasno u četvrtak da lokalci ne žele kamp. </p><p>- Spremni smo sa šatorima, spremni smo pokriti potrebe obitelji i ranjivih- rekao je.</p><p>Tisuće migranata spavalo je uz cestu i na poljima drugu noć zaredom. Grčka televizija pokazala je jednu skupinu kako kampira na groblju.</p><p>Neki koji su pobjegli od požara u ranim satima u srijedu prethodno su testirani pozitivno na koronavirusa nakon što je izbila zaraza u kampu, dalje komplicirajući zadatak zbrinjavanja migranata na jedno mjesto i pružanja utočišta.</p><p>Lokalne vlasti također se protive vladinim planovima da Moriju, kamp na otvorenom, zamijene sa zatvorenom ustanovom.</p><p>Vlada je rekla, a da za to nije pružila nikakve dokaze, da su požar potpalili tražitelji azila koji su reagirali na mjere karantene nakon što je zabilježena zaraza covidom-19.</p><p>Kamp je prošli tjedan stavljen u karantenu nakon što je 40-godišnjem muškarcu dijagnosticiran covid-19. Barem 35 migranata testirano je pozitivno prije nego što je izbio požar, no Mitarachi je rekao da ne mogu naći nijednoga od njih.</p>