Trener spasio čovjeka iz sudara: 'Ljudi nisu usporavali, auto je bio uništen, zvao sam Hitnu'

Vojislav govori da mu nesreće nisu ništa novo jer mu je takav cijeli život i za sebe kaže da je on čovjek koji je ima peh, ali i sreće. Poznat je jer je bio optužen za podmetanje bombi

<p>- Traži se mlađi muškarac koji je riskirao život 2 km prije izlaza u Karlovac pri prometnoj nesreći udara A6 u kamion da me izvuče iz Audija. Nesreća je bila danas oko 13h u subotu. Te mlada cura koja mu je pomagala, a i meni. Svatko tko mi pruži informaciju beskrajno sam zahvalan. - poruka je koju je oglasio<strong> Vojislav Blažević (61)</strong> iz Zagreba na društvenoj mreži i lokalnom portalu u potrazi za mladićem koji je riskirao život i na autocesti mu pomogao da iziđe iz smrskanog automobila. Ubrzo nakon objave muškarci su stupili u kontakt. Vojislavu je pomogao mladi fitness trener iz Karlovca <strong>Dino Blažević (28)</strong> i oni će se prvi puta nakon nesreće susresti u utorak u Zagrebu. Kako nam je ispričao Vojislav, nesreća mu se dogodila na autocesti pred Karlovcem nakon što je pretjecao dva automobila, te namjeravao preteći i kamion.</p><p>- Gledao sam u retrovizor da se uvjerim da mogu preteći kamion i automobil iza mene je bio u daljini, no u trenutku samog pretjecanja automobil se već bio stvorio iza mene. Da izbjegnem sudar refleksno sam cimnuo volanom udesno i zaletio se u zadnji kraj kamiona. Odbacilo me na lijevu traku autoceste na ogradu, auto je bio potpuno smrskan, a ja pri polusvijesti. Za to vrijeme je stala i djevojka Lili koju sam bio pretekao i zaustavljala vozače i upozoravala ih da uspore. Tada je stao Dino i riskirao svoj život pretrčavajući autocestu kojom su jurili vozači bez usporavanja. Bojao se da će auto planuti ili da će se netko zaletjeti u mene i nakon što se uvjerio da sam dobro, krenuo me izvlačiti iz automobila. U tome mu je pomagao i vozač kamiona u kojeg sam udario, te su me zajedno odvukli na sigurno uz autocestu do dolaska Hitne. Neizmjerno sam im zahvalan. I dečku koji je riskirao život da me izvuče iz auta jer je pretrčavao oba traka autoceste kojom su jurili vozači bez zaustavljanja i djevojci koja je usporavala i zaustavljala vozače. Bojao sam se lakta kojeg sam operirao prije mjesec dana, no sve je u redu. U nesreći sam zadobio tek poderotinu i čvorugu i šljivu na glavi. - govori Vojislav, dodajući da je neobična slučajnost da se njegov spasioc preziva kao i on, a djevojka se zove Lili, kao njegova supruga. Dino je ispričao da je uočio ženu da zaustavlja vozila, no nitko nije stao.</p><p>- Stao sam i kada sam vidio da je automobil dosta uništen odmah sam pozvao Hitnu. Ljudi nisu usporavali što mi je bilo neobično i u jednom trenutku sam pretrčao cestu da vidim u kakvom je čovjek stanju. Žalio se na rame koje je operirao, a nije mogao izići jer su mu vrata bila prikliještena uz ogradu. Na silu sam otvarao suvozačeva vrata koja su bila zaglavljena, a tada je došao i vozač kamiona, te smo zajedno čovjeka uspjeli izvući iz auta i odvesti ga na travu uz kolnik do dolaska Hitne - kazao je Dino, dodajući da bi i drugi puta postupio isto, a kako se ranije bavio spašavanjem na rijeci i ronilac je već se susreo u situacijama kada je ljudima potrebno pružiti pomoć. Ovo mu je prvi puta da je pomagao unesrećenom u prometnoj nesreći.</p><p>Vojislav govori da mu nesreće nisu ništa novo jer mu je takav cijeli život i za sebe kaže da je on čovjek koji je ima peh, ali i sreće. Inače je javnosti poznat po tome što je prije sedam godina bio optužen za podmetanje dvije eksplozivne naprave na području zapadnog Zagreba, a tijekom druge eksplozije je i sam bio lakše ozlijeđen. Sudskim postupkom je pravomoćno oslobođen optužbi prije tri godine.</p><p>- Za to sam bio optužen jer su me batinama natjerali da priznam. Ja sam protiv bilo kakvog nasilja, pogotovo na nevinim ljudima - komentirao je Vojislav, dodajući da mu je takav cijeli život, isprepleten nesretnim događajima koji se sretno završe. Ispričao nam je da je sve počelo kada je nakon završetka školovanja za tehničkog specijalista telekomunikacija na poslu popeo na stup kako bi zamijenio dotrajale žice. Nakon rezanja žica pao je zajedno sa stupom, stup se prepolovio, a on je prošao bez ozljeda. Niz se nesretnih događaja od tada samo nastavljao, no srećom završavali bi sa sretnim krajem. Prepričava da je prije godinu i pol dana u Njemačkoj je pao s 12 metara visine pokraj četiri cijevi okrenute u zrak, a on je pao između njih na vreće sa stiroporom ozlijedivši lakat. Prije pet mjeseci, također u Njemačkoj je na njega na pješačkom prijelazu naletjela vozačica, od siline udarca je udario u vjetrobransko staklo i pao preko vozila na kolnik bez ozljeda.</p><p>Prije dvije godina je automobilom udario u srnjaka i sletio u kanal bez ozljeda. U Afričkoj Republici je prespavao noć na stablu iznad čopora lavova. Ranijih godina je u Njemačkoj automobilom stajao na raskrižju kada je zbog poled ice na njega naletio kamion i odbacio ga u semafor, a sa bočne strane se u njega zaletio i automobil. I tada je prošao bez ozljeda, dok je automobil bio potpuno uništen. U Venezueli ga je ugrizla zmija otrovnice zbog koje mu je trebalo rezati nogu, no to nije dozvolio i danas ga na to podsjeća tek ožiljak. Jedinu ozljedu je zadobio u letu paraglajderom s čime se bavi 30 godina, a tada je njime upravljala kolegica iz Rusije. Zbog vjetra su morali sletjeti u brdu gdje je prilikom spusta kolegica "nasjela" na njega i daska mu je polomila lisnu kost. Ta nesreća mu je uzrokovala i tromb uslijed kojeg su mu ugrađivali stent i tijekom operacije je bio klinički mrtav i liječnici su ga uspjeli oživjeti.</p>