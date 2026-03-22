KATASTROFALAN POTRES
TRENUCI UŽASA Točno u 6:24 jeziv tutanj razorio je pola Zagreba. Prošlo je 6 godina
Bila je hladna nedjeljna zora, 22. ožujka 2020. godine. Sablasnu tišinu, nametnutu prvim danima strogog lockdowna zbog pandemije koronavirusa, u 6 sati i 24 minute prekinuo je dubok, zastrašujući tutanj. Tlo se počelo tresti silinom kakvu grad nije osjetio punih 140 godina. Glavni udar bio je magnitude 5,5 po Richteru. Posljedice udara bile su razorne. Nažalost, katastrofa nije prošla bez ljudskih žrtava...