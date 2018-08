'Trenutno ne nude model kojim bi se osigurala isplata plaća'

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u četvrtak da Danko Končar u ovom trenutku ne nudi model kojim bi se mogla osigurati plaća za radnike Uljanik grupe, a da nažalost neki model s tim ciljem ne nudi ni uprava brodogradilišta.

"Modalitet koji u ovom trenutku nudi gospodin Končar kao strateški partner nije pomoć Uljaniku u gotovom novcu, unutar kojeg bi se u osiguranju takve vrste pozajmice mogla osigurati plaća za radnike Uljanika i 3. maja", rekao je Horvat nakon odvojenih sastanaka u Banskim dvorima s predsjednikom uprave Uljanik grupe Giannijem Rossandom i Dankom Končarem, vlasnikom Kermas energije, koja je potencijalni strateški partner Uljanika.

S druge strane, Horvat kaže da su očekivali, a što se nažalost nije dogodilo, da uprava Uljanika prezentira neki svoj model unutar kojeg bi se moglo, prije samog kretanja u restrukturiranje brodogradilišta, osigurati barem jedna ili dvije plaće kojima bi se anulirala trenutna situacija u Uljaniku.

Horvat je kazao da Končar u strateškom partnerstvu nudi svoju viziju razvoja brodogradnje na prostoru 3. maja i Uljanika, no kako u ovom trenutku "nema i ne želi osigurati financijski aranžman kojim bi se i prije samog verificiranja plana restrukturiranja krenulo u osiguranje potrebnih sredstava za plaće radnicima".

Na pitanje novinara je li i stečaj Uljanika opcija, ministar je odgovorio potvrdno, dodavši da je opcija i predstečajna nagodba.

Rekao je da je jedna od mogućnosti o kojoj se danas razgovaralo i da uprava u ime svakog radnika pokrene blokadu, čime se iz državnog proračuna zakonskom osnovom dobiva mogućnost da se radnicima u slijedeća tri mjeseca trajanja te blokade osigura minimalnu plaću.

S druge strane, dogodi li se projektirani stečaj koji bi bio s preustrojem, napominje Horvat, državni proračun bi mogao osigurati još tri dodatne minimalne plaće za radnike.

Horvat napominje da ako se govori o šest mjeseci kontinuiteta u Uljaniku i 3. maju, činjenica je da je u ovom trenutku norveški naručitelj broda, koji je u visokoj fazi gotovosti, spreman financirati njegov završetak, čime bi se s državnog proračuna "skinulo" 124 milijuna kuna jamstava koje je Uljanik dobio za kredit potreban za završetak tog broda.

Kaže da bi time situacija u jednom trenutku bila možda malo lakša, no kako je problem što trenutno ne postoji jasna vizija na koji način uz postojeću metodologiju nastaviti brodogradnju u Puli i Rijeci.

"U ovom trenutku Vlada ne želi 'upumpavati' ogromna sredstva kojima bi se taj kontinuitet nastavio", poručio je Horvat.

Istaknuo je da je ingerencija uprave bila odabrati kvalitetnog strateškog partnera, u što Vlada nije ulazila, te kako ih gleda kao jedno tijelo, a da ako između njih trenutno postoje nesuglasice, postoji mogućnost i da se tog strateškog partnera anulira i da se evenutalno na tu poziciju odabere netko drugi.

Na pitanje novinara o najavama radnika koji su poručili da će štrajkati dok ne dobiju plaće, ocijenio je da se cijeli pritisak vrlo sofisticirano seli na Vladu, koja se, istaknuo je, odgovorno od prvog trenutka uključila u rješavanje problema u RIjeci i Puli.

"No ne na ovakav način opstojnosti koji je zamislila uprava jer da je taj modalitet dobar, Uljanik danas ne bi bio u ovakvom položaju", rekao je Horvat.

Radnike je zamolio za strpljenje, poručivši da se intenzivno veći peti dan gotovo isključivo radi na problemu rješavanja plaća za Uljanik i 3. maj.

"Ne želim da pod pritiskom javnosti ili bilo kojim drugim pritiskom napravimo neki krivi korak, kojim bismo anulirali bilo kakvo zakonsko ili ino drugo rješenje", kazao je Horvat.

Končar: Sastanak je bio konstruktivan, više sam optimist nego pesimist

Danko Končar je nakon sastanka izjavio novinarima da postoje snage koje rade na tome da do stečaja Uljanika ne dođe, a što se tiče ulaska Kermas energije kao strateškog partnera, kazao je "vidjet ćemo".

Rekao je da je njegova tvrtka već dala ponudu koja je prihvaćena, a potvrdio je riječi ministra Horvata da u ovom trenutku nisu spremni dati novac Uljaniku, napominjući da se može dogoditi da Europska komisija odbije plan restrukturiranja.

Podsjetio je da je njegova tvrtka Uljaniku već dala pozajmicu od 12,4 milijuna eura kako bi vratio dug banci, kazavši da su dosad samo oni dali nešto, i nitko više.

"To ne znači da nismo i dalje spremni pomoći, no u toj pomoći i akciji mora sudjelovati više sudionika, a ne samo mi", poručuje Končar.

Na pitanje novinara je li na današnjem sastanku imao neki konkretan prijedlog, Končar je sastanak ocijenio vrlo konstruktivnim. Razmatrale su se sve moguće opcije, rekao je i poručio da je nakon njega "više optimist nego pesimist, u omjeru 70:30".

Smatra da je do ove situacije u Uljaniku dovelo to što brodogradilište ne koristi optimalno svoje proizvodne kapacitete. "Uljanik je konkretno kapacitiran za proizvodnju 7,5 brodova, a u zadnjih pet godina ih u prosjeku proizvodi dva i pol. To su činjenice", poručuje Končar.