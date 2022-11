Trgovački sud u prosincu će odlučiti o otvaranju stečajnog postupka nad Brodosplitom

Sredinom prosinca na splitskom Trgovačkom sudu odlučivat će se o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Brodograđevnom industrijom Split (BIS).

U kolovozu je, naime, bio obustavljen predstečajni postupak nad Brodograđevnom industrijom Split, a kako dužnik i dalje nije sposoban za plaćanje niti je ispunio obveze prema vjerovnicima, pokrenut je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka.

Odluka Trgovačkog sudu u Splitu o obustavljanju predstečaja pravomoćna je postala krajem rujna, nakon rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, da bi krajem listopada dužnik u cijelosti povukao prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, a predložio je i da se donese rješenje kojim se obustavlja stečajni postupak.

Trgovački sud u Splitu danas je odbacio Brodosplitovo povlačenje prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka jer je nepravovremeno, a odbacio je i Brodosplitovo povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka kao nedopušteno.

Sud je to objasnio na način da se prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka može povući do donošenja rješenja o otvaranju, a prijedlog je stigao nekoliko mjeseci poslije, dok prijedlog za obustavu stečajnog postupka ne može povući, jer ga nije ni podnio, već je to učinio sud po službenoj dužnosti, nastavivši postupak kao da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

Također, taj sud danas je odlučio da će se 16. prosinca održati ročište na kojem će se očitovati o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka i raspravljati o njegovim pretpostavkama.

Inače, predstečaj je početkom godine zatražio sam Brodosplit koji je zapao u poslovne poteškoće zbog nemogućnosti povlačenja punog iznosa kredita ruske banke VTB koja je obuhvaćena sankcijama zapada zbog ruske invazije na Ukrajinu. Novac od dvaju kredita je trebao biti utrošen na dovršetak dva broda te ostale troškove. Predstečajni postupak je bio predložen i za Brodosplitova vlasnika grupaciju DIV u kojem su se kao razlog navele evidentirane neizvršene osnove za plaćanje od 41,69 milijuna kuna utvrđene polovicom travnja.

Tijekom ožujka i travnja na tom sudu su održana ročišta za 11 društava iz sastava Brodograđevne industrije Split (BIS), a za 25 društava su pokrenuti postupci radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnih postupaka, te na njima rade tri suca splitskog trgovačkog suda.

