'Trgovina 'referendum-glasanje u dijaspori' potpuno pogrešna'

Potpredsjednik i saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin u utorak je kazao da bi za njega trgovina 'dajte nam referendum, a mi ćemo vama zauzvrat dati glasanje u dijaspori' potpuno pogrešna.

Time se usprotivio scenariju koji se pojavio medijima, a po kojemu bi HDZ bio spreman pristati na promjene Ustava kako bi se precizno regulirala tematika referenduma ako bi SDP podržao dopisno glasanje.

Grbinov stav je dijelom u nesuglasju i s onim predsjednika Kluba zastupnika SDP-a Arsena Bauka koji je spreman na ustupak na dopisno glasanje samo za parlamentarne izbore, ali ne i predsjedničke, europske i referendume.

"Kada smo predstavljali inicijativu prošloga tjedna, rekli smo da ovu temu ne bismo trebali širiti jer ako je krenemo širiti i krenemo dalje od problema koji evidentno postoji, onda ćemo vjerojatno doći do drugih stvari oko kojih se nećemo složiti. Za mene bi trgovina oko toga 'dajte nam referendum, a mi ćemo vama zauzvrat dati glasovanje u dijaspori na prošireni način' bila potpuno pogrešna", rekao je Grbin novinarima u Saboru.

"U Hrvatskoj imamo evidentan problem na koji ne ukazujemo samo mi u politici nego i niz profesora ustavnog prava, koji su čak predlagali i moratorije. Problem referenduma moramo riješiti i ne vidim što bismo dobili ako bismo tu priču širili, osim da se zapetljamo u pregovore i dogovore oko nečega iz čega neće izaći ništa. Ovo nije problem ni ljevice ni desnice nego hrvatske države i zato je nužno koncentrirati se na njegovo rješenje", istaknuo je.

Što se eventualne velike koalicije HDZ-a i SDP-a tiče, koja je Bauku prihvatljiva kada se "HDZ riješi ustaša i lopova", za Grbina to nije tema jer to nije prihvatljivo te smatra da se o tome svi u SDP-u moraju očitovati.

"Velika koalicija nije mi prihvatljiva iz više razloga, to nije samo pitanje lopova i ustaša, to je pitanje upravljanja Republikom. Politička stranka koja predlaže akte poput lex LNG, u kojem je predviđeno da će Vlada u bilo kojem trenutku, bez vođenja odgovarajućeg postupka, može trećoj osobi prenijeti vlasništvo u terminalu u kojem bi se u Hrvatsku trebao uvoziti prirodni plin, meni je koalicija s takvom opcijom nezamisliva. Ako netko u SDP-u napokon smogne hrabrosti i to predloži, ja ću se tome odlučno suprotstaviti na sve načine na koje mi to Statut dopušta", poručio je Grbin.