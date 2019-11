Tri dana ležala u lijesu: Muž u zadnji tren primijetio da je živa

Phinij Sopajorn (70) bila je u lijesu tri dana prije nego je njezin suprug primijetio da je još živa. Prema tradiciji ženu su, nakon što su mislili da je umrla, odnijeli u lokalni hram. Nakon tri dana trebali su ju kremirati. Suprug Thawin Sopajorn (73) je došao u hram kako bi joj prema običaju oprao lice vodom. Primijetio je da njegova žena diše te je vidio da joj se pomiču kapci. Ženu su odnijeli u kuću kako bi ju ugrijali te su pozvali liječnike.

