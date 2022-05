Tri i pol godine od smrti malog Gabrijela potvrdili optužnicu protiv tri liječnice i sestre

Nakon godinu i tri mjeseca od podizanja optužnice protiv tri liječnice i jedne medicinske sestre koje se sumnjiči da su skrivile smrt dječaka Gabrijela Bebića u prosincu 2018., danas je na Općinskom sudu u Metkoviću potvrđena optužnica, kako je za 24sata potvrdio općinski državni odvjetnik u Metkoviću Vlado Žderić.

Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću nakon provedene istrage, u veljači 2021. podiglo je optužnicu protiv četiri djelatnice zdravstvenih ustanova u Metkoviću zbog počinjenja kaznenog djela protiv zdravlja ljudi nesavjesnim liječenjem iz članka 181. stavka 1. u svezi stavka 4. i stavka 8. Kaznenog zakona.

Tri su zaposlenice Hitne u Metkoviću, a jedna je u to vrijeme radila kao medicinska sestra u Domu zdravlja Metković.

Prema stavku 4. ako je kaznenim djelom navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina. Dok stavak 8. kaže da u slučaju ako je kazneno djelo iz stavka 4. ovoga članka počinjeno iz nehaja, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

U optužnici stoji kako se 'Okrivljenicama stavlja na teret da su tijekom 9. i 10. prosinca 2018. u Metkoviću, u zdravstvenoj ustanovi i kao zdravstvene djelatnice, djetetu (2009.) koje je u više navrata dovedeno u zdravstvenu ustanovu u teškom stanju, upoznate s tim stanjem i prema simptomima pogoršanjem zdravstvenog stanja djeteta, olako držeći da dijete nije vitalno ugroženo, postupale protivno pravilima medicinske struke'.

'Prvookrivljenica (1988.) je 9. prosinca 2018. i drugookrivljenica (1989.) 10. prosinca 2018., kao dežurne liječnice Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije (Ispostava Metković), tereti ih se, propustile adekvatno pregledati dijete i utvrditi ozbiljnost zdravstvenog stanja i životnu ugroženost djeteta te primijeniti terapiju djelotvornim lijekovima i poduzeti daljnje radnje za hitno medicinsko zbrinjavanje djeteta u Klinički bolnički centar Split na daljnje pretrage i hospitalizaciju.

Tereti ih se da su dijete vratile na kućno liječenje, a u tim okolnostima četvrtookrivljenica (1972.) je 10. prosinca 2018., tereti ju se, odbila pregledati dijete i oca djeteta uputila da dijete odvede kod pedijatra te istog dana, nakon postavljene dijagnoze i prepoznavanja životne ugroženosti, prilikom medicinskog zbrinjavanja djeteta propustila ordinirati odgovarajući lijek.

Dječak je bio na samrti, a medicinska sestra o tome nije obavijestila liječnika

Trećeokrivljenici (1984.) kao medicinskoj sestri pedijatrijske ordinacije se stavlja na teret da nije provela standardizirani postupak procjene stanja djeteta dovedenog u čekaonicu i prepoznala teško zdravstveno stanje djeteta i da je već životno ugrožen, niti obavijestila liječnika, pa je zbog toga, kao i zbog prethodnog neodgovarajućeg postupanja okrivljenih dežurnih liječnica zavoda za hitnu medicinu došlo do daljnjeg pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta.

Dijete je, unatoč naknadnom prijevozu i hospitalizaciji u Kliničkom bolničkom centru Split i tamo poduzetom intenzivnom liječenju, uslijed obostrane virusne i bakterijske upale pluća, multifokalne nekroze plućnog tkiva, obostrane upale porebrice, ždrijela, sepse, respiratornog distresnog simptoma, respiratorne insufiencije i septičkog šoka, preminulo 11. prosinca 2018.', stoji u priopćenju Općinskog državnog odvjetništva koje je objavljeno u veljači 2021.

Gabrijelova obitelj od njegove smrti u prosincu 2018. čeka pravdu.

- Moj Gabrijel je otišao na način kako je otišao, u bolnim mukama onu večer u Splitu u bolnici. I zadnji put kad sam mu na stomak glavu stavila i rekla mu: 'Gabrijele, sine, izdrži ako možeš, ako ne, majka se na tebe neće ljutiti', njemu su iz očiju suze krenule. Otišao je radi onih koji i danas rade na Hitnoj u Metkoviću - ispričala nam je Gabrijelova majka Ivana Bebić.

Cijeloj obitelji neopisivo je teško zbog činjenice što toliko dugo čekaju da krivci za smrt njenog sina snose odgovornost.

Iako im to neće vratiti sina, nikad neće ublažiti ni bol, ali će im olakšati barem malo surovu svakodnevicu u kojoj više nema njihovog voljenog sina, brata, unuka, prijatelja.

Dječak je bolovao od upale grla, od toga se ne umire

Za Gabrijela Bebića, devetogodišnjeg dječaka iz Metkovića zna cijela Hrvatska, dječak je bolovao od upale grla od koje se ne umire, no kako mu nije pružena pravovremena liječnička pomoć jer su ga s Hitne u par navrata vraćali kući, dječak je na kraju umro od posljedica sepse jer je upala prešla i na pluća. Posljednji put je, kako nam priča njegova majka, u školi bio na dan Svetog Nikole kad su imali priredbu u školi, 6. prosinca 2018. Pet dana kasnije, 11. prosinca 2018. je preminuo.

- Djeca su se veselila, bila je priredba, spremali smo se za blagdane, svi su bili veseli, tko bi mogao i pomisliti da pet dana kasnije mog Gabrijela više neće biti s nama. Suprug ga je više puta vodio na Hitnu, očajnički tražeći pomoć za našeg sina kojemu nikako nije bilo bolje, iz Hitne je svaki put vraćen doma. Govorili su da je dobro, da ode kući, a on više nije s nama, nema ga već više od tri preduge godine, svaki dan je nova borba, jedino što želimo je da krivci odgovaraju - priča nam Ivana.

Gabrijel nije dočekao svoj 10. rođendan. Njegova obitelj još uvijek čeka pravdu, a dobro upućeni izvori iz pravosuđa potvrđuju nam da se slučaj cijelo vrijeme opstruira pa se toliko dugo čekalo da se optužnica podigne, a potom i potvrdi.

Gabrijelova majka: Djeca su mi se razboljela od silnog stresa

- Nakon one traljavosti s nalazima medicinskih vještačenja i spletki koje su se odvijale, stvarno sam svašta očekivala, tu je upletena i politika. Nadam se da će napokon doći do dugo očekivane pravde. Očekivala sam potvrđivanje optužnice. Nitko od njih iz Hitne nije snosio nikakve sankcije. Svi i dalje rade na svojim radnim mjestima. Svima nam je jako teško. I Gabrijela koja pohađa treći razred i Mihael koji je prvašić, oboje imaju teške posljedice od traume zbog bratove smrti. Djeca su mi se razboljela od silnog stresa, svi smo - kaže nam Ivana.

Svaka tri dana odlaze Gabrijelu na groblje, a oni je i tri godine nakon smrti svojoj sestri i bratu, kaže nam Ivana, pojam, neprežaljeni stariji brat.

- Mihaelu je i dalje pojam Gabrijel, obožava nositi njegovu omiljenu majicu. Prijatelji su mu otisnuli Gabrijelovu sliku na majicu, a Mihael je nosi cijeli vrijeme. Kad god negdje odemo, Mihael me pita je li tu bio Gabrijel. Moja kći Gabrijela je pak nastavila bratovim stopama. Gabrijel je trenirao karate i bio uspješan sportaš koji je doma donosio medalje, sad to radi Gabrijela. Unatoč zdravstvenim problemima, Gabrijela je izvrsna u karateu i marljivo trenira i postiže odlične rezultate. Ponosni smo na nju, Gabrijel bi bio ponosan na svoju sestru da je može vidjeti. A ja djeci govorim, Gabrijel je naš anđeo, sve nas čuva i pazi. I Gabrijeli i Mihaelu je upravo Gabrijel, iako više nije s nama, ali je i dalje uzor u svemu. Oboje žele biti kao on -nastavlja Ivana.

Cijeloj obitelji najteže pada vrijeme blagdana, vrijeme kad su svi veseli i sretni, a u njihov se dom tad dodatno uvuče tuga za neprežaljenim sinom i bratom. Utjehu nam svima pružaju Gabrijelovi školski prijatelji.

"Zadnjim atomima snage ću se boriti za pravdu"

- Kad je Gabrijelu rođendan, obavezno mi se jave njegovi prijatelji iz razreda i kad me sretnu u gradu, dođu do mene, viknu eno Gabrijelove majke. Da nemam Gabrijelovih slika koje svakodnevno gledam, pojela bi se. Ali se ne dam, do zadnjeg atoma snage ću se boriti za pravdu. To dugujem svom sinu -rekla nam je na kraju razgovora Ivana Bebić.

Podsjetimo kako sudovi tek nakon medijskih upita donose odluke. Nakon što su mediji u listopadu 2021. postavili upit što je s optužnicom, tek se potom (u studenom 2021.) po prvi put na Općinskom sudu u Metkoviću sastalo općinsko vijeće kako bi o njoj odlučivalo. Na Općinskom sudu u Metkoviću tad su obrazložili dugotrajnost procesa time da se u predmetnom slučaju radi o opsežnom i složenom spisu od 1.404 stranice, u kojem je optužnica podnesena protiv 4 okrivljene državljanke RH za kazneno djelo iz čl. 181. st. 1. u svezi st. 4. i st. 8. Kaznenog zakona. Objasnili su da su dvije od četiri okrivljenih osoba putem branitelja dostavili prijedloge za prenošenje nadležnosti iz čl. 28. st.1. i 2. Zakona o kaznenom postupku. Nakon podnošenja tog prijedloga, Županijski sud u Dubrovniku odlučivao je o tom prijedlogu, pa je Općinski sud tek nakon toga sazvao prvu sjednicu koja je održana 12. studenog 2021. godine. No, ni tad nije donesena odluka o optužnici već se predmet opet prebacio na Županijski sud u Dubrovniku koji je odlučivao o zahtjevu okrivljene za izdvajanje nezakonitih dokaza. Kako nije bilo nikakvih informacija o tome, poslali smo upit sudovima u Metkoviću i Dubrovniku što je sa slučajem, a zanimljivo je kako su neke odluke donesene baš nakon našeg upita.

Medicinska sestra zaključila da je dječak dobro jer je "došao na nogama", liječnice zaključile da je dobro

Tako smo 22.3. poslali upit Županijskom sudu u Dubrovniku, koji nam je kasnije dogovorio da je 'Rješenjem od 23. ožujka 2022. odbijena kao neosnovana okrivljeničina žalba na rješenje o izdvajanju dokaza te je spis 24. ožujka 2022. vraćen prvostupanjskom sudu'. S prvostupanjskog suda, odnosno Općinskog suda u Metkoviću stigao nam je tad odgovor da će zakazati sjednicu na kojoj će odlučivati o potvrđivanju optužnice.

'Ovim putem vas obavještavamo da je u predmetu ovog suda povodom optužnice ODO Metković, zbog počinjenja kaznenog djela protiv zdravlja ljudi nesavjesnim liječenjem iz članka 181. stavak 1. u svezi stavka 4. i stavka 8. Kaznenog zakona, bila zakazana sjednica optužnog vijeća za dan 12. studenog 2021. godine. Budući da je podnesen prijedlog za izdvajanje nezakonitih dokaza vijeće je donijelo rješenje o prijedlogu za izdvajanje nezakonitih dokaza, protiv kojeg je podnesena žalba koja je s cjelokupnim spisom dostavljena na rješavanje višem sudu, te je ovaj sud odluku po žalbi višeg suda zajedno sa spisom zaprimio 29. ožujka 2022., pa slijedi zakazivanje sjednice optužnog vijeća radi odlučivanja o potvrđivanju optužnice', stoji u odgovoru kojeg smo dobili od Općinskog suda u Metkoviću.

Spomenimo kako je medicinska sestra u svom iskazu, podsjetimo, zaključila da je dječak dobro jer je 'došao na nogama'. Liječnice na Hitnoj, zaključile su da je dječak dobro i poslale ga doma. Tako se dječakovo zdravstveno stanje iz sata u sat rapidno pogoršavalo i posljednjeg dana kad je ponovno došao s ocem na Hitnu i kad ga je primila dr. Ksenija Kaleb, koja je jedina prepoznala da je dječaku ugrožen život, tad mu već nažalost nije bilo spasa. Hitno je prevezen helikopterom u KBC Split, gdje je i preminuo.

