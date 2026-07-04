Tri profesorice XII. gimnazije dobile opomenu pred otkaz...

Tri profesorice XII. gimnazije u Zagrebu dobile su opomenu pred otkaz jer su 21. svibnja na zadnji dan škole za maturante, snimale maturante dok su se međusobno polijevali vodom i pritom oštećivali školsku imovinu, tvrdi ravnateljica gimnazije Jadranka Vlahovec, piše Index.

Ona navodi da je pregledom snimki videonadzora vidjela nastavnice kako snimaju tijekom sedmog sata. Vlahovec tvrdi da nastavnice nisu pokušale spriječiti takvo ponašanje maturanata te da nisu zatražile pomoć drugih zaposlenika škole. Napominje kako ih je ranije tijekom školske godine upozoravala da se takvo ponašanje učenika ne smije tolerirati i naglašava da im je dala upute kako postupati u takvim situacijama.

Dodatno, jednu od nastavnica optužuje da je bila u učionici dok su se maturanti međusobno špricali vodom i da im je dopuštala izlazak iz učionice radi punjenja pištolja vodom. Dodaje da je s pedagoginjom obišla tu učionicu ubrzo nakon navodnog špricanja te da su zid, ormarić i pod bili potpuno mokri.

Index je razgovarao s dvije od tri opomenute nastavnice. Žale se da ravnateljica nastavnicima nije dala upute kako postupati u slučaju neprimjerenog ponašanja maturanata.

"Što bih ja trebala, skočiti na njih?, upitala je jedna nastavnica.

Isto prošle godine

I lani je ravnateljica dala opomenu. Tada se radilo o profesorici matematike koja je omogućila maturantima da ulaze i izlaze iz učionice za vrijeme nastave, pune vodene pištolje, polijevaju i špricaju vodom po učionici i prostoru škole te ometaju nastavu ostalim djelatnicima, tvrdila je ravnateljica Vlahovec.