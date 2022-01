Nikad tužniji dan na Korčuli. Trojica mladića, Ivan Didović (19), Tomislav Tomašić (21) i Ante Salečić (24), tragično stradalih u prometnoj nesreći na cesti Blato – Vela Luka ispraćena su na posljednji počinak na mjesnom groblju Sv. Ciprijana u Smokvici. Stotine ljudi sa cijelog otoka stiglo je na sprovod momcima za koje svi u njihovom mjestu imaju samo lijepe riječi... uvijek pristupačni, društveni, spremni pomoći, uzorni u ponašanju.

Mladiće su, nosivši lijesove, ispratili i njihovi prijatelji iz Viteškog društva Kumpanjija, čiji su i oni godinama bili članovi, vitezovi i plesači. Kumpanjoli u počasnoj povorci na košuljama su nosili crne trake. Na licima su nosili tugu. A ta tuga je bila prevelika, suze nitko nije mogao zadržati.

Zvukovi limene glazbe bolno su rezali zrak na malom groblju na uzvisini nedaleko od same Smokvice. Bilo je pretijesno za sve one koji su se posljednji put došli pozdraviti svoje najbliže, svoje prijatelje, za sve one koje su ih poznavali. A poznavali su ih mnogi.

Ljudi su poslušali apel poslan iz Općine Smokvica da dođu barem pola sata prije početka ispraćaja zakazanog u 14 sati. Mnogi su stigli i satima ranije kako bi se u intimi pomolili pred bijelim lijesovima ukrašenim bijelim cvijećem. Gubitak tri života u jednom danu, u mjestu koji broji jedva tisuću stanovnika strašna je brojka. U Smokvici je proglašena sedmodnevna žalost, zastave su spuštene na pola koplja.

Dvojica, Tomislav i Ante bili su i dobrovoljni vatrogasci. Tomislav je studirao pomorski menadžement u Dubrovniku, a Ante nedavno otišao na brod, položio kadeturu i čekao svoj prvi ozbiljni ugovor. Obojica su pred Božić stigla kući kako bi blagdane proveli sa svojim obiteljima. Ivan je radio u lokalnoj automehaničarskoj radionici. Od sve trojice stigli su se pozdraviti i brojni vatrogasci iz društava s cijelog otoka.

Podsjetimo, mladići su poginuli u noći na nedjelju, oko 00.45 sati, nakon što su se uslijed velike brzine zabili u bor uz cestu. Automobil se od siline udara prepolovio. Preminuli su na mjestu nesrće. Vozio je mladi Ivan koji je tek nedavno dobio vozačku dozvolu, a gubitku kontrole nad vozilom 'kumovala' je i skliska cesta, kao i smanjena vidljivost. Nažalost, ni jedan od njih nije bio vezan.

Momci su s većim društvom bili u izlasku u Blatu, a nakon što se kafić u ponoć zatvorio cijela ekipa s više automobila krenula je prema Veloj Luci gdje su planirali nastaviti druženje u vikendici. Njihovi planovi prekinuti su u blagom zavoju nedaleko od Vele Luke. Mnogi su proteklih dana odlazili na mjesto tragedije, a deseci upaljanih lumina ostali su kao nijemi podsjetnik na zauvijek izgubljena tri mlada života.