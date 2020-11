Trogir: Zatvoren most preko Foše zbog značajnih oštećenja

U zadnje tri godine posvetili smo se održavanju drvenog mosta koliko je bilo moguće, a ovim posljednjim pregledom možda smo spriječili i tragediju, rekao je gradonačelnik Bilić

<p>Grad Trogir je priopćio kako se od danas zatvara drveni most preko trogirske Foše, a zabranjeno je i zadržavanje ljudi i plovila ispod njega. Naime, redovnim pregledom su utvrđena značajna oštećenja u konstrukciji, a dodatni pregled inženjera je to i potvrdio. Gradska uprava je odlučila ga do daljnjega ga zatvoriti zbog očuvanja sigurnosti i zdravlja građana. </p><p>Dogovorili su sastanke s više stručnjaka nakon čega će odlučiti kako će riješiti ovaj problem. Žele da prijelaz bude što prije u funkciji, najkasnije do početka sljedeće turističke sezone.</p><p>- Po početku radova na redovitom održavanju drvenog mosta preko Foše u Trogiru, pozvani smo izvršiti vizualni pregled uočenih oštećenja osnovnog materijala lučnih rasponskih nosača, nakon čega smo obavili i sondiranje ostatka konstrukcije mosta za koju smo pretpostavili da je oštećena u istoj mjeri. Sondiranjem i daljnjom analizom dobivenih rezultata, utvrdili smo da je stanje glavnog rasponskog sklopa (para lukova) loše, te da most kao cjelina nema dostatan stupanj sigurnosti u korištenju. Shodno tome smo Naručitelju predložili zatvaranje mosta za korištenje - rekao je projektant Tihomir Šimunović iz tvrtke Kuzmanić & Šimunović projekt.</p><p>Most je kao privremeno rješenje izgrađen 2006. godine. S vremenom je postao trajno, no ozbiljnije se u njegovo održavanje počelo ulagati tek 2017. Vremenske prilike ostavile su značajan trag na drvenoj građi.</p><p>- U zadnje tri godine posvetili smo se održavanju drvenog mosta koliko je bilo moguće, a ovim posljednjim pregledom možda smo spriječili i tragediju. Odluka o zatvaranju mosta sigurno nije najpraktičnija za dio građana, ali s obzirom na to da sigurnost nema alternativu, predstavlja jedinu moguću opciju u ovom trenutku. Nismo se ni mi nadali da će ovakvo nešto biti potrebno, ali ispostavilo se da most ozbiljno prijeti pješacima, a i našim vlasnicima brodica. Najvažnije je da se ne dogodi zlo, a mi smo već krenuli u vrlo konkretne razgovore sa svom uključenom strukom. U međuvremenu, započet će radovi na obnovi starog čiovskog mosta, ne tako davno otvorili smo novi most, sada ćemo obnavljati drveni... Eto, baš nas hoće s mostovima u zadnje vrijeme, ali ključno je da svaki put dobijemo kvalitetnije i trajnije rješenje i zato pozivam građane na razumijevanje i strpljenje - rekao je gradonačelnik <strong>Ante Bilić</strong>.</p>