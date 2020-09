Trogirski zlatar napao bivšeg suca županijskog suda u Splitu!

Zlatar Palush Bisaku napao je bivšeg predsjednika Županijskog suda u Splitu Marijana Miletića, a prije šest godina Bisaku je od Miletića htio kupiti poslovni prostor u Šibeniku

<p>Trogirski zlatar <strong>Palush Bisaku</strong> napao je bivšeg predsjednika Županijskog suda u Splitu <strong>Marijana Miletića</strong> u restoranu 'Tomislav' na Boraji u četvrtak oko 16:30, javlja<a href="https://dalmatinskiportal.hr/vijesti/napadnut-bivsi-predsjednik-zupanijskog-suda-u-splitu-marijan-miletic--izudarao-ga-palush-bisaku/74227" target="_blank"> Slobodna Dalmacija.</a></p><p>S više udaraca pogodio ga je u glavu i potom pobjegao s mjesta događaja, a oko 18 sati policija ga je uhitila u njegovoj zlatarnici.</p><p>Miletić je prepričao događaj:</p><p>- Taj lik je ušao u restoran s maskom na licu i sa šeširom i prišao mi s leđa te sam mislio da se ide javiti jednom mom prijatelju koji je sjedio s nama za stolom. No on me s leđa odmah počeo udarati šakama u glavu te je tako uputio sigurno četiri-pet udaraca prema mojoj glavi. U daljnjem napadu su ga zaustavili moji prijatelji i tek sam tada shvatio da je to osoba koju nisam vidio punih pet-šest godina. Dok su ga moji prijatelji držali i izvodili van iz restorana on mi se unosio u lice i govorio 'riješit ću ja tebe'.</p><p>Bisaku je prije šest godina htio kupiti poslovni prostor od njega u Šibeniku, otkrio je Miletić za <a href="https://dalmatinskiportal.hr/vijesti/napadnut-bivsi-predsjednik-zupanijskog-suda-u-splitu-marijan-miletic--izudarao-ga-palush-bisaku/74227" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju:</a></p><p>- To se nije realiziralo, ne mojom nego njegovom krivnjom. On mi je dao kaparu od trideset tisuća eura te smo sklopili ugovor kada i u kojem roku mora isplatiti punu kupoprodajnu cijenu. No on to nije učinio u ugovorenom vremenu pa mu je moj odvjetnik poslao pismo s ugovorom u kojem ga traži da uplati punu cijenu. Nakon toga se nikada više nije javio, ali od tada priča da sam ga ja prevario. A ja još uvijek imam taj ugovor. Ja sam od njega uzeo kaparu i mislio sam da je ozbiljan kupac, ali se on nakon toga uopće nije javljao i naravno da je tu kaparu izgubio. Ja sam mu na sve prijetnje do sada odgovarao da me tuži jer posao nije realiziran njegovo krivnjom, a imam i ugovor u kojem sve to jasno piše... Da sam ja odustao u ugovoru je stajalo da mu ja moram isplatiti duplu kaparu od one koju je on dao. Dakle, tu nije bilo nikakve prevare od moje strane iako to ovaj čovjek stalno priča. Nisam ga vidio iskreno skoro šest godina, jedva sam mu se u policiji sjetio i imena. Mada sam ja čuo raznorazne priče koje on priča, a onda se dogodio ovaj i ovakav napad.</p>