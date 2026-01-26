Trojac upao u kuću u Podsusedu i paru prijetili oružjem. Ukrali novac i nakit, šteta je ogromna

Prava noćna drama odvijala se u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak u zagrebačkom Podsusedu. Oko 2.30 sati u Ulici Sutinska vrela trojica zasad nepoznatih razbojnika provalila su u obiteljsku kuću u vlasništvu 59-godišnjeg muškarca.

Napadači su, prema dosadašnjim informacijama, obitelji zaprijetili pištoljem te su uporabom fizičke sile savladali vlasnika kuće i 54-godišnju članicu njegove obitelji. Nakon toga su iz kuće odnijeli novac i vrijedni nakit te su se udaljili u nepoznatom smjeru.

U napadu je ozlijeđen 59-godišnji vlasnik, kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Težina ozljeda zasad nije poznata.

Procjenjuje se da je nastala materijalna šteta teška nekoliko desetaka tisuća eura. Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile okolnosti razbojništva i pronašli počinitelji.