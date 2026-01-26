Obavijesti

News

Komentari 0
OZLIJEDILI VLASNIKA

Trojac upao u kuću u Podsusedu i paru prijetili oružjem. Ukrali novac i nakit, šteta je ogromna

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Trojac upao u kuću u Podsusedu i paru prijetili oružjem. Ukrali novac i nakit, šteta je ogromna
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Trojica razbojnika upala su u obiteljsku kuću u Ulici Sutinska vrela, odnijeli novac i nakit, a ozlijeđenog muškarca prevezli u KB Sveti Duh

Admiral

Prava noćna drama odvijala se u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak u zagrebačkom Podsusedu. Oko 2.30 sati u Ulici Sutinska vrela trojica zasad nepoznatih razbojnika provalila su u obiteljsku kuću u vlasništvu 59-godišnjeg muškarca.

Napadači su, prema dosadašnjim informacijama, obitelji zaprijetili pištoljem te su uporabom fizičke sile savladali vlasnika kuće i 54-godišnju članicu njegove obitelji. Nakon toga su iz kuće odnijeli novac i vrijedni nakit te su se udaljili u nepoznatom smjeru.

U napadu je ozlijeđen 59-godišnji vlasnik, kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Težina ozljeda zasad nije poznata.

Procjenjuje se da je nastala materijalna šteta teška nekoliko desetaka tisuća eura. Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile okolnosti razbojništva i pronašli počinitelji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela
VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu
GUŽVE I NA OBILAZNICI

VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu

Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3), iizmeđu čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026