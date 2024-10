Troje hrvatskih zastupnika su skinuli s leta u Beogradu: Nismo kasnili, nije bilo objašnjenja!

Troje hrvatskih parlamentarnih zastupnika imalo je neugodnost na letu Beograd - Zagreb. Oni su se vraćali iz Tirane i tvrde da ih u Beogradu nisu htjeli pustiti u avion, iako su praktički bili na pisti, nekoliko metara od busa koji je putnike trebao odvesti do aviona.

Bili smo nas troje zastupnika. Troje Slovenaca, oni su prošli u svoj avion za Ljubljanu, a nas su skinuli s leta bez ikakvoga objašnjenja. Gospođe su se jutros vratile za Zagreb, a ja idem za Budimpeštu. Nije bilo nikakvog objašnjenja, autobus je s putnicima stajao, a nama su rekli da smo skinuti s leta odlukom kompanije. Nije bilo objašnjenja, mi smo obavijestili našeg veleposlanika i to je to. Bili su ljubazni - rekao nam je Igor Peternel.

- Vjerojatno su nas maknuli s popisa putnika, odjavili su nas na neki način. Mi smo gledali sve putnike koji idu za Zagreb u autobusu, a naš nisu htjeli čekirat. Tvrdili su da smo kasnili, ali nismo kasnili. To je bio tranzitni let, mi smo se samo trebali iskrcat iz aviona i prijeći u avion iz Beograda za Zagreb. Nismo kasnili, putnici još nisu bili u avionu nego su bili u autobusu. Jutrošnjoj let za Zagreb kasnio je pola sata jer smo mi svi sjedili i čekali dva putnika koji su imali tranzit. Spavala sam dva sata, malo sam umorna. Bilo je tu namjere, ne vjerujem da je došlo do greške, ali to se događa. Nisu nam ništa radili, da možemo reći da su bile neprimjerene stvari. Glavno da smo se vratili. Oni su nam osigurali noćenje i obrok. Sigurna sam da nismo kasnili - rekla je zastupnica HDZ-a Anamarija Blažević.

Poslali smo upit velepolanstvu i MUP-u, objavit ćemo njihove odgovore čim ih dobijemo.