'Trump, daj financijska izvješća'

<p>Vrhovni sud Sjedinjenih Država u četvrtak je presudio da državni odvjetnik grada New Yorka ima pravo zahtijevati financijska izvješća o poslovanju obiteljske tvrtke predsjednika <strong>Donalda Trumpa</strong>, uključivo porezne prijave. </p><p>Presuda donsena sa 7-2 pod predsjedanjem predsjednika Vrhovnog suda Johna Robertsa znači da se mora provesti subpoena kojom se nalaže kući Mazars LLP, koja je godinama vodila financijske poslove obiteljske tvrtke Donalda Trumpa, da preda porezne prijave velikoj poroti radi istrage.</p><p>Za razliku od prijašnjih predsjednika, Trump odbija objaviti porezne prijave i druge dokumente o svojoj imovini te aktivnostima svoje tvrtke za promet nekretninama, Trump Organization.</p><p>Sadržaj tih dokumenata tajna je godinama te čak i sada kada predsjednik vodi kampanju za izbore 3. studenoga na kojima se nada osvojiti još jedan mandat. </p><p>Današnja presuda druga je velika prekretnica u Trumpovu burnom predsjedničkom mandatu. </p><p>Odbori su zatražili subpoene (naredba kojom se u anglosaksonskom pravu pod prijetnjom kazne nalaže osobi da sudu preda određene dokumente) kojima traže da knjigovodstvena tvrtka Mazars LLP i dvije banke Deutsche Bank i Capital One predaju financijska izvješća.</p><p>U sporu je Trump tvrdio da američki Kongres nema valjanih razloga tražiti te dokumente jer bi to ugrozilo privatnost njega i njegove obitelji te ga odvratilo od obavljanja predsjedničke dužnosti.</p><p>Trumpovi odvjetnici u njujorškom slučaju tvrde da je predsjednik prema ustavu imun od kaznenog progona dok je na dužnosti.</p><p>Pozivaju se i na odredbe ministarstva pravosuđa prema kojima aktivni predsjednik ne može biti ni optužen ni sudski gonjen.</p><p>U raspravi su Trumpovi odvjetnici išli tako daleko pa su tvrdili da prema zakonu pravosuđe ne može istraživati predsjednika čak i kad bi on pucao na nekoga na njujorškoj 5. aveniji.</p><p>Odbor Zastupničkog doba izdao je u travnju 2019. subpoenu tvrtki Mazars da preda podatke o financijskom poslovanju Trumpove tvrtke za proteklih osam godina i to nakon svjedočenja Trumpova bivšeg odvjetnika Michaela Cohena pred Kongresom.</p><p>Cohen je rekao da je Trump napuhavao odnosno smanjivao pojedine stavke svojih financijskih prijava od 2011. do 2013. kako bi sebi smanjio porez koji je dužan platiti.</p><p>Odbor za financije u Zastupničkom domu razmatra mogućnost pranja novca kroz nekretninski biznis koji se tiče i Trumpove tvrtke.</p><p>U odvojenoj istrazi, Odbor za obavještajne poslove istražuje je li Trump svojim poslovanjem pao pod utjecaj stranih vlada ili pojedinih stranih državljana</p>