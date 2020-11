Trump dao prvi intervju nakon izbora: 'Namješteni su, prevara'

<p>Američki predsjednik<strong> Donald Trump</strong> u nedjelju je dao prvi televizijski intervju uživo od izbora 3. studenoga, pojavivši se na Fox Business Newsu i ponovivši neutemeljene optužbe o izbornoj prijevari.</p><p>U telefonskom razgovoru koji je trajao oko 45 minuta, Trump je rekao voditeljici Foxa Mariji Bartiromo da su izbori namješteni i "potpuna prijevara", ali da se suci ne žele miješati.</p><p>Trump je intervju dao nakon što je republikanski senator Roy Blunt, predsjednik kongresnog inauguracijskog odbora, rekao kako očekuje da će izabrani predsjednik demokrat Joe Biden prisegnuti za novog predsjednika 20. siječnja.</p><p>- Surađujemo s Bidenovom administracijom, administracijom koja će vjerojatno biti zadužena i za tranziciju i za inauguraciju - rekao je Blunt, guverner Missourija, u CNN-ovom "State of the Union".</p><p>Ipak, nije izrijekom spomenuo Trumpov poraz 3. studenoga.</p><p>Guverner Asa Hutchinson iz Arkansasa jedan je od malog broja republikanaca koji o Bidenu govori kao o izabranom predsjedniku.</p><p>- Tranzicija je ono što je važno - rekao je Hutchinson za "Fox News Sunday".</p><p>Trump je iskoristio intervju kako bi ponovio optužbe koje je dao bez dokaza o širokoj izbornoj prijevari, što su tvrdnje koje su odbacili brojni suci.</p><p>Ali je izrazio sumnju u to hoće li Vrhovni sud željeti razmotriti žalbu za bilo koji slučaj za koji se zalaže njegov tim.</p><p>- Moramo djelovati vrlo brzo - rekao je Trump, ali nije dao datum do kojeg bi smatrao svoje opcije iscrpljenima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trumpovi u svađi </strong></p><p>Gotovo svaka tužba koju je dala Trumpova kampanja odbačena je na sudovima zbog nedostatka dokaza.</p><p>Rekao je da će se nastaviti boriti protiv rezultata izbora.</p><p>Najbliže što je došao priznavanju poraza je bilo prošli tjedan kada je Trump rekao da će napustiti Bijelu kuću ako se Bidena potvrdi za pobjednika kada se sastane elektorski odbor 14. prosinca.</p>