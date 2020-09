Trump: Htio sam ubiti Asada, ali se Jim Mattis tome protivio

<p> Donald Trump rekao je danas da je želio izvršiti atentat na sirijskog čelnika Bašara al Asada 2017. godine, ali da se tadašnji ministar obrane Jim Mattis usprotivio toj operaciji.</p><p>"Radije bih ga bio uklonio. Sve je bilo spremno za to", rekao je Trump u emisiji Fox & Friends.</p><p>"Mattis nije želio to učiniti. Mattis je bio jako precijenjeni general i pustio sam ga da ode."</p><p>Ta otkrića podupiru izvješća iz knjige novinara Washington Posta Boba Woodwarda, koji se proslavio kada je zajedno s Carlom Bernsteinom otkrio aferu Watergate zbog koje je predsjednik Richard Nixon podnio ostavku.</p><p>Woodwardovu knjigu "Fear: Trump in the White House" ("Strah: Trump u Bijeloj kući"), objavljenu 2018. godine, Trump je nazvao izmišljotinom.</p><p>"O tome se nikada nije čak ni razmišljalo", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu 5. rujna 2018. komentirajući navode da je htio ubiti Asada.</p><h3>Napao Mattisa</h3><p>Trumpova izjava u utorak bila je dio kritika na račun Mattisa, kojega je predsjednik nazvao "velikim čovjekom" kada ga je postavio na čelo Pentagona, da bi se kasnije njih dvojica razišla u mišljenjima a umirovljeni general je na kraju podnio ostavku krajem 2018.</p><p>Trump je navodno razmišljao o atentatu na Asada nakon što je sirijski čelnik pokrenuo kemijski napad na civile u travnju 2017.</p><p>Američki čelnik je rekao da bi američke snage trebale "ući" i "ubiti" Asada, napisao je Woodward u svojoj knjizi.</p><p>Po riječima novinara, Trump je nazvao Mattisa i otvoreno mu rekao da želi ubiti sirijskog predsjednika. Mattis je prekinuo telefonski razgovor, okrenuo se suradniku i rekao: "Ništa od toga nećemo napraviti. Bit ćemo puno odmjereniji".</p><p>"Smatrao sam da on (Asad) nije dobra osoba i imao sam priliku ukloniti ga, ali je Mattis bio protiv toga", rekao je Trump.</p><p>"Mattis je bio protiv većine tih stvari."</p><p>Asad je vladao Sirijom tijekom razornog građanskog rata u kojemu su stotine tisuća ljudi ubijene.</p><p>Njegov režim je optužen za niz zločina, uključujući mučenja, pogubljenja po kratkom postupku, silovanja i korištenje kemijskog oružja.</p>