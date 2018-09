Trump i dalje uz Kavanaugha: "Svjedočenje je zadivljujuće"

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u četvrtak navečer podršku svojem kandidatu za Vrhovni sud Brettu Kavanaughu, po završetku njegova svjedočenja pred Senatom i svjedočenja sveučilišne nastavnice Christine Blasey Ford koja ga optužuje za seksualni napad osamdesetih godina.

"Sudac Kavanaugh pokazao je Americi upravo ono zbog čega sam ga imenovao. Njegovo je svjedočenje bilo moćno, pošteno i zadivljujuće", napisao je u tvitu Trump nakon što je sudac Kavanaugh zaključio svoje saslušanje prisegnuvši "pred Bogom" da nije nikada počinio ni najmanju agresiju te da je rekao istinu.

Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote!