Trump i Putin razgovaraju uoči dolaska Zelenskog u Bijelu kuću! 'Razgovor je dugačak...'

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak su na telefonskoj liniji. Ovaj razgovor na rasporedu je dan prije dolaska ukrajinskog vođe Volodimira Zelenskog u Bijelu kuću...

- U ovom trenutku razgovaram s predsjednikom Putinom. Razgovor traje, dugačak je, i izvijestit ću o sadržaju kada završi, kao i predsjednik Putin. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju - objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social oko 17 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Zelenski želi Tomahawke

Zelenski se u petak sastaje s Trumpom da zatraži dodatnu vojnu pomoć, u trenutku dok Kijev i Moskva jačaju međusobne napade na energetska postrojenja, a NATO razmatra kako odgovoriti na česte ruske zračne upade.

Ukrajina želi američke rakete dugog dometa Tomahawk, a zeleno svjetlo Washingtona stavilo bi Moskvu i druge velike ruske gradove pred nišan Kijeva.

Američki predsjednik najavio je da bi mogao odobriti slanje Tomahawka Ukrajini ako Putin odbije sjesti za pregovarački stol.

Trump je ovog tjedna rekao da je "veoma razočaran” ruskim predsjednikom te da mu nije jasno "zašto on nastavlja taj rat”.

"On to može završiti. Može to završiti vrlo brzo”, rekao je tada republikanac o ruskoj invaziji.