Trump ima blage simptome, nalik prehladi: Pelosi čeka rezultat testa, Pence negativan

Ako se i Pence razboli, dužnost po zakonu iz 1947. preuzima predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi, a nakon nje red je na državnom tajniku Mikeu Pompeu

<p>Američki predsjednik Donald Trump ima blage simptome covida-19, a potpredsjednik Mike Pence negativan je, prenosi u petak The New York Times pozivajući se na dobro obaviještene izvore.</p><p>Trump ima simptome koji nalikuju prehladi, kazao je jedan izvor. </p><p>Trump je u četvrtak nazočio na događaju u svojem golf klubu u Bedminsteru u New Jerseyju na kojem je bio u kontaktu s oko stotinu ljudi i izgledao je letargično, rekao je jedan sudionik skupa na kojem su se prikupljali dobrotvorni prilozi. </p><p>Osoba dobro upoznata s njegovim zdravstvenim stanjem kazala je da je Trump u jednom trenutku zaspao na letu u srijedu navečer kojim se vraćao sa skupa u Minnesoti. </p><p>Dužnosnik Bijele kuće rekao je da se u četvrtak navečer još uvijek razgovaralo o tome kako će ga se liječiti. Moguće je da će se Trump obratiti javnosti ili objaviti video kako bi dokazao građanima da vlada radi neometano. </p><p>Američki potpredsjednik Mike Pence, koji mijenja Trumpa ako se on previše razboli da bi obnašao dužnost, u petak je bio negativan na testu na koronavirus, navodi list.</p><p>Ako se i Pence razboli, dužnost po zakonu iz 1947. preuzima predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi, a nakon nje red je na državnom tajniku Mikeu Pompeu. </p><p>Pelosi je potvrdila da se u petak testirala i još čeka rezultate. Pompeo je u petak objavio da je negativan na koronavirus i da se dobro osjeća.</p><p>Peti na redu je ministar financija Steven Mnuchin, čija je glasnogovornica u petak na Twitteru objavila da je i on negativan. </p><p>Bijela kuća je objavila da su negativni i Trumpova kći Ivanka Trump i njezin suprug Jared Kushner.</p>