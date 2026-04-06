Axios ekskluzivno objavio: SAD i Iran pregovaraju o primirju od 45 dana. To je samo prva faza!

PREGOVARAJU O MIRU?

SAD, Iran i skupina regionalnih posrednika razgovaraju o uvjetima potencijalnog 45-dnevnog primirja koje bi moglo dovesti do trajnog završetka rata, izvijestio je Axios u nedjelju, pozivajući se na četiri američka, izraelska i regionalna izvora upoznata s pregovorima.

Reuters nije mogao potvrditi tu vijest, s obzirom da Bijela kuća i američki State Department trenutno nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Kako javlja Axios, posrednici raspravljaju o uvjetima dvofaznog sporazuma, a prva faza bi bila potencijalno 45-dnevno primirje tijekom kojeg bi se pregovaralo o trajnom završetku rata. Druga faza bi bio sporazum o završetku rata.

Također, navodi se, primirje bi se moglo produžiti ako bude potrebno dodatno vrijeme za razgovore.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju Wall Street Journalu da je utorak navečer njegov rok da Iran otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s napadima na kritičnu infrastrukturu.

"Ako ne učine nešto do utorka navečer, neće više imati nikakvih elektrana i neće imati mostova", rekao je Trump Journalu.