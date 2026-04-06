Axios ekskluzivno objavio: SAD i Iran pregovaraju o primirju od 45 dana. To je samo prva faza!
SAD, Iran i skupina regionalnih posrednika razgovaraju o uvjetima potencijalnog 45-dnevnog primirja koje bi moglo dovesti do trajnog završetka rata, izvijestio je Axios u nedjelju, pozivajući se na četiri američka, izraelska i regionalna izvora upoznata s pregovorima.
Reuters nije mogao potvrditi tu vijest, s obzirom da Bijela kuća i američki State Department trenutno nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.
Kako javlja Axios, posrednici raspravljaju o uvjetima dvofaznog sporazuma, a prva faza bi bila potencijalno 45-dnevno primirje tijekom kojeg bi se pregovaralo o trajnom završetku rata. Druga faza bi bio sporazum o završetku rata.
Također, navodi se, primirje bi se moglo produžiti ako bude potrebno dodatno vrijeme za razgovore.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju Wall Street Journalu da je utorak navečer njegov rok da Iran otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s napadima na kritičnu infrastrukturu.
Trump Iranu dao rok do utorka da otvori Hormuški tjesnac, zaprijetio 'paklom'
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je njegov rok da Iran otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s napadima na ključnu infrastrukturu utorak navečer, prema intervjuu koji je dao Wall Street Journalu u nedjelju te objavi na društvenim mrežama, ispunjenoj psovkama.
"Ako ne učine nešto do utorka navečer, neće više imati nikakvih elektrana i neće imati mostova", rekao je Trump Journalu.
Trump je kasnije objavio na društvenim medijima, iako nije spomenuo Iran ili druge detalje: "Utorak, 8 sati poslijepodne po istočnom vremenu!"
U odvojenoj objavi u nedjelju, Trump je rekao da će se Iran suočiti s napadima na infrastrukturu ako ne otvori tjesnac do utorka, no nije rekao točno u koje vrijeme.
"Utorak će biti dan elektrana, dan mostova, sve u jedan, u Iranu. Bit će to neviđeno!!!", napisao je Trump u objavi na svojoj mreži Truth Social, govoreći o ključnoj trgovačkoj ruti koju je Teheran učinkovito zatvorio otkad su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran prije više od mjesec dana.
"Otvorite prokleti tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - samo gledajte!" rekao je Trump, okončavši svoju objavu na Uskrs ujutro: "Slava Alahu."
Trumpova prijetnja slijedi intenzivnu 48-satnu spasilačku potragu za dvojicom pilota unutar Irana. Trump je u ranijoj objavi u nedjelju rekao da je drugi spašeni pilot "teže ozlijeđen" te da se radi o "vrlo cijenjenom pukovniku".
„Spašavanje je bilo Uskrsno čudo”, rekao je Trump u poruci NBC Newsu "Upoznajte medije" u nedjelju prije nego što se uputio u svoj golfski klub u Washingtonu. "Takva spasilačka akcija se nikad ranije nije dogodila na tako opasnom neprijateljskom teritoriju."
Spašeni američki pilot popeo se na 2100 metara visine na jednoj iranskoj planini kako bi bio evakuiran, rekao je američki senator Dave McCormick, republikanac iz Pennsylvanije i američki ratni veteran, u emisiji "Fox News Sunday", pozivajući se na razgovor s višim dužnosnikom iz Trumpove administracije.