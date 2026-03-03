Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze
Američko veleposlanstvo u Rijadu napadnuto dronovima. Trump: 'Saznat ćete odgovor!'
SAD poziva građane da odmah napuste više od desetak zemalja Bliskog istoka
Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a u ponedjeljak je pozvalo Amerikance da odmah napuste više od desetak zemalja na Bliskom istoku, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, usred američko-izraelskih napada na Iran.
Pomoćnica državnog tajnika za konzularne poslove Mora Namdar izjavila je da bi američki državljani trebali otići koristeći dostupni komercijalni prijevoz "zbog sigurnosnih rizika".
Upozorenje je uslijedilo nakon što je ministarstvo posljednjih dana ažuriralo svoje preporuke za putovanja u nekoliko zemalja regije, savjetujući da se ondje ne putuje. Upozorenje izdano u ponedjeljak odnosi se na Bahrein, Egipat, Iran, Irak, Izrael, Zapadnu obalu i Gazu, Jordan, Kuvajt, Libanon, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Siriju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jemen.
Američko veleposlanstvo u Ammanu u Jordanu ranije u ponedjeljak objavilo je da je njegovo osoblje napustilo lokaciju "zbog prijetnje".
Američko veleposlanstvo u Rijadu pogođeno je s dvije bespilotne letjelice, što je rezultiralo manjim požarom i materijalnom štetom, priopćilo je u utorak saudijsko ministarstvo obrane na platformi X, prema izvorima Reutersa zgrada je bila prazna.
Napad dronovima dogodio se usred kontinuiranih iranskih raketnih i napada bespilotnim letjelicama na zaljevske države koje ugošćuju američke vojne baze, nakon američkih i izraelskih napada na Iran u subotu.
Reuters zasad nije mogao potvrditi okolnosti incidenta.
Rano u utorak ujutro čula se snažna eksplozija, a viđen je i plamen u američkom veleposlanstvu u Rijadu, rekla su tri izvora upoznata sa situacijom, pri čemu je jedna osoba navela da je požar bio manjeg opsega.
Crni dim uzdizao se iznad diplomatske četvrti Rijada, u kojoj se nalaze strana diplomatska predstavništva.
Nije bilo prijavljenih ozlijeđenih, rekla su dvojica izvora, s obzirom na to da je zgrada u ranim jutarnjim satima bila prazna.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je za NewsNation da će se uskoro doznati kakav će biti odgovor na napad na američko veleposlanstvo u Rijadu te na pogibiju američkog vojnog osoblja tijekom sukoba s Iranom, objavio je u ponedjeljak novinar te medijske kuće na platformi X, pozivajući se na intervju s njim.
Veleposlanstvo je rano u utorak izdalo obavijest o "ostanku na sigurnom mjestu" za američke državljane u Rijadu, Džedi i Dhahranu te im preporučilo da do daljnjega izbjegavaju dolazak u veleposlanstvo zbog napada na objekt.
Glasnogovornik veleposlanstva nije odmah odgovorio na upit za komentar, kao ni saudijski državni ured za medije.
IRGC navodi da je izveo „novi val napada“ na bazu Arifjan, u kojoj se nalaze američke snage u Kuvajtu, koristeći 10 dronova.
Navodno su dronovi uspješno pogodili svoje ciljeve.
Kuvajt i SAD zasad nisu dali nikakvu izjavu.
Premijer Benjamin Netanyahu kaže da je napad na Iran bio hitno potreban jer je Iran gradio nova podzemna postrojenja kako bi zaštitio svoj raketni i nuklearni program od napada.
„Razlog zbog kojeg smo morali djelovati sada jest taj što su, nakon što smo pogodili njihove nuklearne lokacije i njihov program balističkih projektila... počeli graditi nova postrojenja... podzemne bunkere koji bi njihov program balističkih projektila i program atomske bombe učinili nedodirljivima u roku od nekoliko mjeseci“, tvrdi Netanyahu u intervjuu za Fox News.
„Ako se sada ništa ne bi poduzelo, u budućnosti se više ništa ne bi moglo poduzeti“, rekao je Netanyahu.
Ministarstvo obrane Kuvajta izvijestilo je da je od početka američko-iranskog sukoba tijekom vikenda otkrilo 178 balističkih projektila i 384 drona, prenosi službena kuvajtska novinska agencija, dok se država u Zaljevu suočava s iranskim bombardiranjima.
Ministarstvo je dodalo da je 27 pripadnika kuvajtske vojske ranjeno.
SAD i njegovi regionalni saveznici, uključujući Kuvajt, naporno rade na presretanju iranskih dronova i raketa. Prema američkom Central Commandu, šest američkih vojnika poginulo je, a 18 je ozbiljno ranjeno u sklopu operacije Operation Epic Fury do ponedjeljka ujutro.