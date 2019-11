Trump je časniku vratio čin, a sad se obrušio i na mornaricu

Američki predsjednik Donald Trump osudio je u četvrtak postupanje američke ratne mornarice prema SEAL-ovcu Edwardu Gallagheru kojemu je prošli tjedan vratio čin i rekao da im neće dopustiti da ga uklone iz specijalnih postrojbi.

To je najnovija Trumpova intervencija u vojni slučaj i dolazi usprkos tome što viša uprava mornarice podupire odluku da se preispita status Edwarda Gallaghera.

- Ratna mornarica NEĆE oduzeti ratniku i SEAL-ovcu Eddiju Gallagheru značku trozubca. Na ovom slučaju se od početka radilo vrlo loše. Vratite se na posao - napisao je Trump na Twitteru.

The Navy will NOT be taking away Warfighter and Navy Seal Eddie Gallagher’s Trident Pin. This case was handled very badly from the beginning. Get back to business!