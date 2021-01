Demokracija ne umire, nju ubijaju ljudi - to bi bio zaključak knjige 'Kako je umirala demokracija' profesora Stevena Levitskyog i Daniela Ziblatta. Obojica su profesori politologije na Harvardu i ovih dana Profil je objavio novo izdanje njihove knjige u kojoj se bave mandatom Donalda Trumpa, koji broji zadnje sate u Bijeloj kući. Iako je knjiga objavljena 2018. godine, kada je Trump bio nešto više od godinu dana u uredu, puno toga što su u knjizi tada napisali, pokazalo se kao točna prognoza.

Levitsky i Ziblatt su se naime jako puno bavili načinom vladanja Donalda Trumpa i već tada im je bilo jasno da će Trumpova vladavina biti obilježena autoritativnim načinom vladanja, te da je Trump jako jako daleko od demokrate i predsjednika jedne od najslobodnijih zemalja svijeta. Baš kako su komentatori CNN-a nedavno rekli za nerede na Capitol Hillu – 'ovo su scene o kojima obično izvještavamo iz zemalja poput Azerbejdžana i Bjelorusije, a ne iz Amerike' i tim riječima potvrdili koliko je veliki dio Amerikanaca ostao neugodno iznenađen kada su shvatili kako će izgledati Trumpov mandat.

No, Ziblatt i Levitsky dali su vrlo jasnu sliku kako prepoznati autokrata u što se Trump pretvorio ili je cijelo vrijeme to bio ali ga je javnost kasno prepoznala. Kako su napisali, postoje četiri vrlo jasna kriterija po kojem se autokrat može prepoznati i većina će sva četiri prepoznati kod Trumpa. To su: 1) odbacuje, riječima ili na djelu, demokratska pravila igre i pobjedniku osporava pobjedu, 2) protivnicima osporava legitimnost, 3) dopušta ili potiče nasilje i 4) pokazuje sklonost da suparnicima ograniči građanska prava, u što spadaju i mediji. Zvuči poznato?

Što se tiče ovog drugog, je li Trump i od prije bio autokrat ili javnost to naprosto nije prepoznala, Ziblatt i Levitsky ističu kako ne postoji sustav koji može prepoznati autokrate, ali su naveli primjere autokrata koje je bilo jednostavno prepoznati od samog početka.

"Želimo li autokratima zapriječiti ulaz, moramo ih prvo znati prepoznati. Nažalost, ne postoji neki potpuno pouzdan sustav upozorenja. Mnoge autokrate može se lako prepoznati prije nego što se popnu na vlast. Prati ih jasna reputacija: Hitler je vodio neuspjeli puč, Chávez propali vojni ustanak, Mussolinijevi crnokošuljaši djelovali su kao paravojni nasilnici, a u Argentini je sredinom dvadesetog stoljeća, dvije i pol godine prije nego što se kandidirao za predsjednika, Juan Perón sudjelovao u izvođenju uspješnog državnog udara. No političari sklonost autokratskom ponašanju neće uvijek dokraja otkriti prije nego što dođu na vlast. Neki u ranijoj fazi karijere poštuju demokratske standarde i tek ih poslije odbace. Uzmimo na primjer mađarskog premijera Viktora Orbána. Orbán i njegova stranka Fidesz krenuli su potkraj 80-ih godina s liberalno demokratskih pozicija i mađarski premijer je u svom prvom mandatu, između 1998. i 2002. godine, vladao demokratski. Njegov antidemokratski obrat nakon što se 2010. vratio na vlast bio je istinsko iznenađenje", pišu autori.

Međutim, već i prije nego je izabran za predsjednika, podsjećaju Ziblatt i Levitsky, Trump je dao naznake gdje će cijela priča otići i tada je Trump otvoreno pokazao da 'autokratski kriterij broj 1', kojeg smo naveli ranije u tekstu ispunjava. Već je 2016. godine rekao nečuvenu izjavu bez presedana kako bi mogao odbiti prihvatiti rezultate predsjedničkih izbora. Amerikancima je ta izjava zaista bila nečuvena, jer je razina varanja na izborima u SAD-u vrlo niska, a kako su za izbore mjerodavne lokalne vlasti i one saveznih država, praktično je nemoguće provesti izbornu prijevaru na nacionalnoj razini. Njegove riječi su dovele do toga da je preko 40 posto Amerikanaca i preko 70 posto republikanaca zaista mislilo da će Trump na izborima protiv Hillary Clinton biti pokraden. Drugim riječima, tri od četiri republikanca više nisu bila sigurna da žive u demokratskom sustavu u kojem se provode slobodni izbori.

To nepovjerenje u demokratski sustav samo se još više produbljivalo u cijelom njegovom mandatu, Trump je otvoreno prozivao svoje protivnike da lažu, ali bez ikakvih dokaza. Nije stalo samo na tome. Pokušavao je sve da zabrani objavljivanje knjiga koje su analizirale njegov mandat, prijetio je da će u zatvor potrpati one koji se s njim ne slažu, medije je proglasio neprijateljima američkog naroda čime je praktički na njih stavio metu za sve nezadovoljnike i svoje pristaše.

Ruku na srce, Trump nije prvi ni jedini predsjednik pod čijom vladavinom je Amerika bila dovedena na rub rušenja demokratskih procesa. Nekoliko predsjednika su voljeli nedemokratske načine vladanja, stvarati pritisak na sudove, senat, kongres i ostale institucije, pa Ziblatt i Levitsky zato upozoravaju - problem američke demokracije neće prestati s Trumpovim odlaskom. On je samo opasan simptom puno šireg problema.