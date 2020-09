'Trump je ranije znao da je virus ubojit, ali je htio smiriti javnost'

Trump je već na samom startu, prije nego su Sjedinjene Države imale ijednu žrtvu od korona virusa, rekao novinaru kako je virus ubojit. U javnosti je govorio drugu priču

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> našao se pod novim udarom američke javnosti nakon što je novinar<strong> Bob Woodward</strong> objavio kako je Trump znao da je korona virus itekako opasan, ali je htio smanjiti njegovu važnost u javnosti.</p><p>Woodward je inače poznat po otkrivanju jedne od najvećih američkih afera u povijesti, Watergatea, a Trumpa je intervjuirao čak 18 puta od prosinca do srpnja 2020. godine te je detalje napisao u knjigu 'Rage' koja će biti objavljena 15. rujna, ali brojni detalji poznati su već sada.</p><p>Trump je već na samom startu, prije nego su Sjedinjene Države imale ijednu žrtvu od korona virusa, rekao Woodwardu kako je virus ubojit. Američki predsjednik ranije je u kolovozu na Twitteru rekao kako će knjiga biti 'lažna kao i mnoge dosad'.</p><p>Američki mediji objavili su neke dijelove intervjua u kojima se Trump dotiče brojne tematike.</p><h2>'Korona je opasnija od gripe'</h2><p>Prema intervjuu, Trump je bio svjestan opasnosti koju predstavlja pandemija korona virusa, iako to nije prikazivao u javnosti. Već je u veljači Trump rekao Woodwardu kako se radi o virusu opasnijem od virusa gripe, a krajem mjeseca javnosti je rekao kako je virus pod kontrolom te kako će broj slučajeva ubrzo pasti na nulu. </p><p>Bijela kuća ubrzo je proglasila uzbunu na razini države zbog pandemije, a predsjednik je potom rekao Woodwardu:</p><p>- Uvijek sam htio smiriti situaciju u javnosti. I dalje to radim jer ne želim stvoriti paniku.</p><p>Glasnogovornica Bijele kuće <strong>Kayleigh McEnany </strong>rekla je kako je predsjednik otpočetka bio jasan oko ove krize te da je bio samo smiren:</p><p>- On nikad nije umanjivao važnost virusa. Bio je smiren. I ozbiljno je shvatio situaciju i djelovao je na vrijeme. On je u brifinzima u Bijeloj kući također smatrao da je virus ubojit, ali htio je smiriti ljude u javnosti. Uvijek je slijedio savjete medicinskih stručnjaka.</p><h2>'Napravio je puno za crnu zajednicu'</h2><p>U knjizi se spominju i protesti 'Black Lives Matter' do kojih je došlo nakon smrti <strong>Georgea Floyda</strong> u Minneapolisu. Trump je u razgovoru s Woodwardom rekao kako je napravio više za Afroamerikance od bilo kojeg predsjednika izuzev <strong>Abrahama Lincolna</strong> koji je ukinuo ropstvo. Ponovno je 8. srpnja rekao kako je napravio jako puno za 'crnu zajednicu', ali kako nije osjetio da to itko cijeni. Također, Trump je nadodao kako problemi s rasizmom u državnom sistemu postoje u mnogim državama, i to nerijetko još više nego u Americi.</p><p>Ipak, Trump je priznao kako 'rasizam nažalost utječe na živote mnogih u Sjedinjenim Državama'.</p><p>Woodwardova knjiga priča i o odnosu sa Sjevernom Korejom te spominje kako su Trump i <strong>Kim Jong-un</strong> prijatelji, točnije govori kako će 'njihovo duboko i posebno prijateljstvo raditi kao magična sila'. </p><p>Trump je pričao i o predsjedniku prije njega, <strong>Baracku Obami</strong>, kojeg smatra precijenjenim:</p><p>- Ne mislim da je Obama pametan i ne mislim da je dobar govornik - rekao je Trump, a prema CNN-u Georgea Busha je nazvao 'glupim moronom'.</p>