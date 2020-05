Trump je sretan što se njegov prijatelj Kim vratio i dobro je

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je reagirao na izvještaje o ponovnom pojavljivanju sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una tvitom u kojem je istaknuo da mu je drago "da se vratio i da je dobro".

Nakon nekoliko tjedana intenzivnih nagađanja o Kimovom zdravlju sjevernokorejski državni mediji priopćili su u subotu da je prisustvovao dovršavanju postrojenja za gnojiva sjeverno od Pjongjanga, što je prvo izvješće o njegovom pojavljivanju u javnosti od 11. travnja.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ